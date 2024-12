Tragico incidente sulla provinciale tra Andria e Canosa di Puglia: due morti e quattro feriti, auto in fiamme

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un tragico incidente avvenuto la sera di Natale sulla provinciale 231 tra Andria e Canosa di Puglia ha provocato la morte di due persone. L’impatto, verificatosi in direzione nord all’altezza dell’uscita Monte Faraone, ha coinvolto in totale sette automobili, due delle quali sarebbero state protagoniste di un violento frontale. Oltre alle due vittime, si registrano quattro feriti, uno dei quali verserebbe in gravi condizioni. In seguito all’incidente, una vettura è andata in fiamme.

L’incidente sulla provinciale 231 tra Andria e Canosa di Puglia

Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, sul tratto stradale dell’ex statale 98.

Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere del Mezzogiorno, a perdere la vita sarebbero state due persone di età compresa tra 50 e 55 anni.

L'episodio è avvenuto sulla provicinale 231 tra Andria e Canosa di Puglia, all'altezza dell'uscita Monte Faraone

Il bilancio dell’incidente conta anche quattro feriti. Uno di loro, attualmente ricoverato all’ospedale Lorenzo Bonomo di Andria in prognosi riservata, verserebbe in condizioni gravi.

Una vettura in fiamme

Una delle vetture coinvolte nel violento scontro è andata in fiamme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, intervenuti immediatamente per sedare il rogo.

Presenti, sul luogo dell’incidente, anche le volanti della questura di Andria, i carabinieri e le ambulanze del 118.

Sull’episodio stanno indagando gli agenti della polizia, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

L’altro incidente sull’autostrada A8

Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre un altro tragico incidente lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, all’altezza dello svincolo di Gallarate, ha provocato la morte di una donna di 42 anni.

Stando ai primi accertamenti e a quanto riportato dall’agenzia Ansa, il camper su cui si trovava a bordo la vittima avrebbe fatto un’inversione all’altezza della barriera di Gallarate e, dopo aver percorso un breve tratto di autostrada contromano, si sarebbe scontrato frontalmente con un taxi.