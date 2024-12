Bonus di Natale da Ferrari ai suoi dipendenti, 14 mila euro per ogni lavoratore: il motivo del regalo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ferrari ha deciso di premiare i suoi dipendenti con un bonus di 14.500 euro ciascuno per il Natale 2024. Il “premio” è legato ai risultati ottenuti nel Campionato Costruttori di Formula 1. Infatti, nonostante non abbia vinto il titolo, la scuderia di Maranello ha conquistato il secondo posto, garantendosi un buon dividendo per tutti i suoi lavoratori.

Bonus di Natale ai dipendenti

Ogni dipendente Ferrari riceverà un bonus di 14.500 euro per il Natale 2024. Si tratta di una cifra elevata, ma legata ai buoni risultati della scuderia nel Campionato Costruttori di Formula 1. Ferrari infatti si è piazzata al secondo posto, alle spalle della McLaren, ma davanti a squadre come Red Bull Racing.

Il team ha ottenuto successi importanti durante l’anno, con vittorie di Sainz e Leclerc in diverse gare, tra cui Australia, Monaco, Italia, Messico e Stati Uniti.

Fonte foto: ANSA Bonus ai dipendenti Ferrari grazie al secondo posto nel Campionato

Questi successi hanno garantito a Ferrari una parte consistente del montepremi, che viene ora distribuita ai dipendenti come premio per l’impegno dimostrato durante la stagione.

Come funziona il montepremi

Il montepremi del Campionato Costruttori di Formula 1 viene suddiviso tra le scuderie in base al loro piazzamento nella classifica finale. Ferrari, con il suo secondo posto, ha ricevuto una percentuale significativa dei ricavi, che si riflettono in un dividendo più alto per tutti i dipendenti.

Il sistema di distribuzione dei premi è legato al successo in pista e all’influenza che una scuderia esercita nel campionato. In particolare, Ferrari ha beneficiato del fatto che le sue prestazioni abbiano portato il team a battere la Red Bull, un risultato che ha reso il bonus ancora più elevato.

Questo tipo di premi è comune nel circus della Formula 1, dove i risultati sportivi sono strettamente legati ai guadagni delle scuderie, meno tra le aziende del terzo settore come l’Antico Vinaio, che quest’anno ha deciso di premiare i dipendenti con un ricco bonus Natale.

Come sta andando Ferrari

Ferrari continua a essere una delle scuderie di punta nel panorama della Formula 1, nonostante non vinca il titolo dal 2008. La scuderia di Maranello ha ottenuto il secondo posto nel Campionato Costruttori 2024, dietro la McLaren, ma ha comunque superato squadre come la Red Bull.

L’ottimo piazzamento ha permesso a Ferrari di beneficiare di una parte significativa dei ricavi, che la scuderia ha reinvestito anche nel premio per i suoi dipendenti.

Inoltre, il valore della scuderia è cresciuto costantemente, con una stima di 1,88 miliardi di dollari, un segno della solidità economica e commerciale della casa automobilistica.