Donna precipita dal settimo piano di un palazzo in pieno centro a Pescara e muore: passanti sotto shock

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma in pieno centro a Pescara. Una donna di circa 50 anni è morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo (alcune agenzie riferiscono invece che sia caduta dal quinto piano).

Pescara, donna precipita da un palazzo: fatale l’impatto a terra

Il corpo della vittima è precipitato sulle biciclette parcheggiate davanti alle vetrine dei negozi della centralissima via Nicola Fabrizi, la strada dello shopping della città.

Per la donna la caduta è stata fatale e non c’è stato nulla da fare. In base alle prime testimonianze la vittima sarebbe stata vista volare da una finestra del settimo piano.

I soccorsi

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che, una volta arrivati sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il cadavere è stato prontamente coperto con un lenzuolo bianco in attesa dei rilievi e del nulla osta del magistrato per la rimozione.

Sul posto la polizia che sta indagano sulla dinamica di quanto accaduto. Resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario da parte della donna, ipotesi che al momento non viene esclusa.

Fonte foto: ANSA

Sotto choc i passanti che hanno assistito dalla caduta tra la folla. Sconvolti coloro che hanno visto le drammatiche e, purtroppo inutili, operazioni di soccorso.

La tragedia di Ravenna

Soli pochi giorni fa, più precisamente l’8 gennaio, si è verificata una tragedia simile a Ravenna, in via Dradi. Nella mattinata di lunedì scorso intorno alle ore 7, una madre di 41 anni si è lanciata dal nono piano della palazzina in cui abita, trascinando con sé la figlia di 6 anni.

La bimba è deceduta, la donna è stata ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. Non è in pericolo di vita. Anche il cane della famiglia, un meticcio nero, è stato coinvolto nel tragico schianto ed è deceduto.