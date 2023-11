Donna morta nell'incidente frontale a Cavallirio vicino Novara: scontro tra auto, c'è anche un ferito

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Grave incidente stradale nella mattina di lunedì 27 novembre a Cavallirio, vicino Novara, dove a causa di un terribile scontro frontale fra due auto è morta una donna. L’impatto fra le due vetture si è verificato sulla strada statale 142, con una persona rimasta ferita oltre alla vittima di 40 anni. Mentre le autorità sono sul posto per gli accertamenti di rito, la strada è stata interdetta alla circolazione in via temporanea, provocando inevitabili disagi al traffico locale.

Il luogo dell’incidente

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 7 di lunedì 27 novembre sulla strada statale 142 al al km 30,950, per l’esattezza nella zona tra Romagnano Sesia e Borgomanero, all’altezza di una fonderia, la Spinetta srl.

Ad avere la peggio nello scontro una donna i 40 anni, residente a Grignasco. Nello scontro avvenuto in località San Germano è rimasto ferito anche l’altro automobilista coinvolto, un uomo di 51 anni, il quale è stato trasferito presso l’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, e ricoverato in codice giallo, con ferite di media entità e quindi non in pericolo di vita.

Lo scontro frontale è avvenuto nel territorio di Cavallirio, in provincia di Novara, nella località San Germano. Il tratto della strada statale 142 “Biellese” fra Borgomanero e Romagnano Sesia è stato chiuso al traffico

Le autorità intervenute

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La donna di 40 anni, alla guida di un’utilitaria, si è scontrata frontalmente con una Skoda, al volante della quale c’era un uomo di 51 anni. A dare l’allarme sarebbero stati gli altri automobilisti che viaggiavano sulla statale 142 Biellese.

Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre di Anas in un intervento rapido, che purtroppo non ha scongiurato il decesso della donna di 40anni coinvolta nel sinistro: purtroppo la vittima sarebbe morta sul colpo.

Traffico in tilt

Al fine di rendere possibili le operazioni e gli accertamenti di rito da parte delle autorità, il tratto della strada statale 142 interessato dall’incidente è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

La necessità di bloccare il traffico veicolare sulla strada statale “Biellese” è andata a provocare, inevitabilmente, disagi alla circolazione in tutta la zona.