17enne grave in seguito a incidente stradale nel Pavese, altri quattro i feriti: si indaga sulle cause

Grave incidente nel Pavese. Due auto, con a bordo un totale di cinque persone, si sono scontrate tra i caselli di Broni-Stradella e Casteggio in direzione Torino. Secondo la prima ricostruzione sembra esserci stato un tamponamento tra le due automobili, forse dovuto all’alta velocità. Si indaga sulle dinamiche, mentre un ragazzo di 17 anni è stato trasportato d’urgenza (in codice rosso) all’ospedale Niguarda di Milano.

I fatti

Il bilancio è di quattro feriti in maniera non gravissima e un giovane di 17 anni in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. È l’esito di un incidente avvenuto nella mattinata nei dintorni di Chieri (Torino). Le auto coinvolte, due per la precisione, si sono scontrate lungo il tratto Pavese dell’autostrada A21 Torino-Piacenza.

Nello specifico il tratto di strada coinvolto è stato tra i caselli di Broni-Stradella e Casteggio, Sulla carreggiata diretta verso il capoluogo piemontese.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sulla A21 Torino-Piacenza, nei pressi di Chieri

Le dinamiche

Le dinamiche sono ancora in fase di ricostruzione, ma secondo alcune testimonianze le due auto coinvolte nell’incidente si sarebbero tamponate a vicenda (nella giornata di ieri un altro scontro violento ha provocato la morte di una persona). Tra le persone coinvolte, solo il ragazzo di 17 anni si trova in gravi condizioni, forse proprio perché era seduto nel sedile posteriore dell’auto.

All’arrivo dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, gli automobilisti in transito hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Una testimonianza in particolare racconta di uno scontro dovuto all’alta velocità, che ha portato all’immediata perdita di controllo da parte delle vetture.

I soccorsi

Sul posto sono giunte tre ambulanze, un’auto medica con rianimatore a bordo, un elisoccorso e diverse auto delle forze dell’ordine. La centrale operativa di Areu ha trasportato d’urgenza il più giovane tra i feriti nell’ospedale Niguarda di Milano. Il ragazzo è arrivato in codice rosso in ospedale e le sue condizioni sono al momento riservate.

Gli altri feriti non destano particolare preoccupazione, ma sono stati comunque trasportati in codice verde e giallo in altri ospedali, tra il San Matteo di Pavia e l’ospedale di Voghera.