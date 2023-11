Muore investito da un'auto a Porcari vicino Lucca: il 75enne stava tornando a casa dopo aver visto la partita

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ennesima vittima della strada, questa volta a Porcari in provincia di Lucca dove un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto nella serata di sabato 25 novembre. L’intervento dei soccorritori del 118 non è servito a evitare il peggio. Al loro arrivo sul luogo dell’incidente, infatti, l’uomo era già deceduto. La vittima, un pensionato residente in paese, stava tornando a casa in bici quando è stato travolto da una Golf.

Investito mentre tornava a casa in bici

Mancavano pochi minuti alle 21 quando si è verificato l’incidente mortale a Porcari, piccolo Comune alle porte di Lucca.

Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘La Nazione‘, la vittima sarebbe Nurce Feime Besniko: un pensionato di 75 anni di origini albanesi. L’uomo, da diverso tempo residente in paese, è stato travolto da un’auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Porcari, il Comune in provincia di Lucca dove si è verificato l’incidente mortale

In particolare, l’incidente sarebbe avvenuto in via Puccini, in prossimità di un centro scommesse dove il 75enne aveva passato la serata per guardare una partita di calcio.

L’arrivo dei soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva da poco lasciato il locale in cui aveva trascorso la serata quando si è verificato il sinistro.

Il 75enne, infatti, stava tornando a casa in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’auto. Si tratterebbe di una Golf alla cui guida si trovava una giovane donna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti diversi residenti della zona, tra cui anche il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari.

Immediato anche l’arrivo dei soccorritori del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro a bordo di un’ambulanza.

Aperte le indagini: sequestrata l’auto

L’arrivo dei sanitari, tuttavia, non è stato sufficiente a scongiurare il peggio. I soccorritori, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 75enne.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta di Lucca‘, i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Capannori. L’auto, invece, è stata sequestrata e adesso si procede alle indagini sull’accaduto.

Poche ore prima, nella mattinata di sabato 25 novembre, un altro incidente mortale si è verificato a Carrù (in provincia di Cuneo). A causa di un incidente frontale tra due auto, infatti, un uomo è morto mentre altre due persone sono rimaste ferite.