Donna aggredita e violentata a Roma mentre stava andando a riprendere la propria auto: è caccia all'uomo

Aggredita e violentata mentre stava andando a riprendere la propria auto, non lontano dal ristorante in cui era stata poco prima. Vittima una donna 40enne nel quartiere Garbatella, a Roma. Il fatto è accaduto nella notte fra il 30 settembre e l’1°ottobre 2022.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima stava andando a riprendere la propria auto dopo una serata al ristorante quando è stata aggredita da un uomo che l’avrebbe spinta nell’abitacolo e bloccata.

Le urla della donna hanno attirato alcune persone nelle vicinanze e l’uomo sarebbe a quel punto fuggito, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa. La violenza sessuale sarebbe avvenuta non lontano dal commissariato di polizia di via Percoto.

Si cerca un uomo

La vittima a quel punto è stata trasportata in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Scientifica per i rilievi.

Le Indagini del commissariato Colombo sono in corso per rintracciare l’aggressore: sentiti i testimoni e raccolti i dettagli, è partita in zona una caccia all’uomo per individuare il responsabile della violenza.

Polemica sulla sicurezza a Roma

“Ringrazio la comunità professionale dell’ospedale San Giovanni per la presa in carico con amore e professionalità della donna vittima di violenza questa notte a Roma. Basta con la violenza, basta con la violenza sulle donne” dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dove è avvenuta l’aggressione

“Bisogna condannare a voce alta questi avvenimenti e mettere in atto azioni per contrastarle. Ringrazio gli operatori e i professionisti del nostro Pronto Soccorso” ha aggiunto il direttore generale dell’ospedale, Tiziana Frittelli.

“Voglio esprimere la più profonda vicinanza e solidarietà alla donna di 40 anni violentata la scorsa notte a Garbatella mentre andava a recuperare la propria vettura. Il degrado, la mancanza di sicurezza, il continuo ripetersi di simili aggressioni sono uno scandalo”.

Un sindaco responsabile, ha aggiunto, avvierebbe “ogni genere di interlocuzione al fine di ripristinare a Roma una condizione di vivibilità degna di una capitale mondiale. Purtroppo abbiamo Gualtieri” afferma in una nota il dirigente della Lega del Lazio con delega alla Sicurezza, Marco Pomarici.

Si allunga la lista delle violenze sessuali in Italia che si sono registrate nel corso dell’anno. Un altro caso di violenza è stato denunciato da una turista canadese 35enne nella giornata di martedì 2 agosto, questa volta in un locale di Impruneta, in provincia di Firenze. A Genova, invece, una minorenne 13enne ha denunciato, lo scorso 24 luglio, di essere stata violentata da un 17enne egiziano.