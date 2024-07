Enna, accoltellato dal vicino di casa per il fumo del sigaro: colpito all'addome, l'attacco dopo il litigio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo è stato accoltellato dal vicino a Enna dopo una lite che, stando alla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata scatenata dal fumo di un sigaro.

La lite per il fumo del sigaro

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal sito locale vivienna, l’uomo che ha aggredito un vicino a Enna, nella zona di Valverde, si sarebbe infastidito per il fumo del sigaro. Uno dei due, poco prima dell’accoltellamento, aveva acceso un sigaro, il cui fumo, presumibilmente, avrebbe dato fastidio al vicino.

Il litigio, prima verbale, si sarebbe poi trasformato in un’aggressione vera e propria, quando uno dei due si è procurato un coltello, con cui si è scagliato contro la vittima.

L’aggressione è avvenuta nella zona di Valverde a Enna, in Sicilia.

Le indagini sull’aggressione per il fumo del sigaro

Le urla durante l’aggressione hanno richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri.

I carabinieri hanno ascoltato dei testimoni per ricostruire quanto accaduto poco prima dell’accoltellamento avvenuto nella zona di Valverde a Enna.

Come sta l’uomo accoltellato a Enna

Come riferito dall’agenzia ANSA, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, l’uomo accoltellato all’addome a Enna è stato trasportato in ospedale all’Umberto I, dove ha subito un piccolo intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

Considerata la prognosi di pochi giorni della vittima, l’aggressore è stato solo denunciato alla Procura.

Lo scorso maggio sempre in Sicilia, ma a Ragusa, era stato un operaio ad accoltellare un collega durante una lite.