Castel Gandolfo brucia con l'incendio al Wunderkammer, il noto ristorante completamente distrutto: il video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Resta solo la cenere. Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio un incendio ha distrutto il Wunderkammer, noto ristorante di Castel Gandolfo, vicino a Roma. La struttura era completamente in legno, il video delle fiamme è impressionante.

La dinamica dell’incendio

Secondo quanto ricostruito dall’Adnkronos, l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle ore 4 del mattino di giovedì 25 luglio.

Immediato l’intervento di due squadre di vigili del fuoco e due autobotti, per spegnere il rogo in via Spiaggia del lago.

Fonte foto: Tuttocittà.it Castel Gandolfo, dove è scoppiato l’incendio in cui è stato distrutto il ristorante Wunderkammer

Il ristorante Wunderkammer completamente distrutto

Del ristorante Wunderkammer, interamente in legno, non è rimasto nulla: è stato completamente distrutto.

Il locale, tra i più conosciuti della zona, era frequentato da molti giovani dei Castelli, ma anche di Roma.

Fortunatamente, dato l’orario in cui sarebbero divampate le fiamme, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.

Indagini in corso, non si esclude nessuna pista

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri.

I militari, che si occupano delle indagini, al momento non avrebbero escluso nessuna pista, secondo quanto riferito da Roma Today.

Secondo quanto riportato da Castelli Notizie, sembra che il rogo sia partito dall’interno del locale, forse in cucina, anche se i carabinieri starebbero ascoltando una donna, testimone che abita nella zona in cui è divampato l’incendio, per ricostruire la dinamica: avrebbe sentito una forte esplosione intorno alle 3 di notte.