Cospito, Meloni scrive un messaggio ai suoi parlamentari: "Sospetti i tempi dello sciopero della fame"

La premier Giorgia Meloni si rivolge ai parlamentari di Fratelli d’Italia scrivendo in chat un messaggio in cui invita a tenere i toni bassi in merito al caso Cospito e a restare seri e concentrati. Nel messaggio anche il sospetto che lo sciopero della fame messo in atto dall’anarchico detenuto in regime di 41 bis sia funzionale a screditare il suo governo.

Il messaggio di Giorgia Meloni sul caso Cospito

Il messaggio, scritto nella giornata di sabato 4 febbraio, è stato intercettato dall’agenzia di stampa ‘Adnkronos’.

Il messaggio arriva dopo la lettera aperta scritta da Giorgia Meloni al ‘Corriere della sera’ in cui la premier ha escluso le dimissioni per Delmastro e Donzelli, rei di avere divulgato informazioni sensibili in merito alla detenzione di Alfredo Cospito.

Due giorni prima la premier aveva telefonato in diretta intervenendo alla trasmissione ‘Stasera Italia’ condotta su Rete 4 da Barbara Palombelli.

La preoccupazione della premier

“Sono sinceramente preoccupata dal clima che si sta creando attorno a questa vicenda e dalla minimizzazione che vedo da parte di molti”, ha scritto la premier Giorgia Meloni nella chat con parlamentari di Fdi.

“Le auto incendiate, i manifesti che additano presunti ‘assassini’ di Cospito all’università, le minacce di morte, gente messa sotto scorta, e dall’altra parte chi finge di non vedere e anzi giustifica (leggevo un lunare articolo nel quale si sostiene che inventiamo pericoli finti per poi imporre scelte di limitazione delle libertà) o soffia direttamente sul fuoco (vedi alcuni titoli de ‘Il Domani)”.

Sospetti sulla tempistica dello sciopero della fame

“Tutti i contorni di questa vicenda sono abbastanza inquietanti, compresa la tempistica che quasi sovrappone la nascita del governo all’inizio dello sciopero della fame da parte di Cospito“, scrive la premier.

Fonte foto: ANSA

“È possibile che io stia esagerando e spero sia così, ma comunque vada serve che tutti siano concentrati e seri. Dalle risposte al mio appello credo che l’opposizione preferisca continuare ad alimentare la polemica“.

“Vedremo, ma comunque vada vi invito a non partecipare. Continuiamo a lavorare per cercare di dare risposte. Grazie a tutti e buon sabato!”, conclude Giorgia Meloni.