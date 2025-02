Aldo Grasso stronca il Sanremo 2025 di Carlo Conti e graffia FdI: "Il Signore dei Tinelli seppur antifascista"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non è piaciuta ad Aldo Grasso la prima serata del Festival di Sanremo 2025 firmato Carlo Conti. Il noto critico ha definito il direttore artistico e conduttore “il Signore dei Tinelli, seppur antifascista” e ha lanciato una frecciata a FdI, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La frecciata di Aldo Grasso a Carlo Conti e FdI su Sanremo

Sul Corriere della Sera, Aldo Grasso ha scritto sul Festival di Sanremo 2025: “È il primo dell’era sovranista ma potrebbe essere anche l’ultimo, dopo che il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, chiedendo di bandire una gara”.

Poi la frecciata a FdI e Carlo Conti: “Chissà, forse si chiamerà Festival di Hobbiville, dove abita Frodo. Anche se è difficile poi scorgere in Carlo Conti il Signore degli Anelli, ha tutta l’aria di essere il Signore dei Tinelli, seppur antifascista“.

Fonte foto: ANSA

Secondo il noto critico Aldo Grasso, il “momento più energico” della prima serata del Festival di Sanremo 2025 è stato lo show del super ospite Jovanotti che ha proposto un medley di alcune delle sue canzoni più celebri.

Aldo Grasso e il Festival di Sanremo 2025 “normale”

Secondo Aldo Grasso, il Festival di Sanremo 2025 è stato fino a ora “normale“.

Il critico ha definito normale “la conduzione di Carlo Conti”, ma anche “la co-conduzione e le lusinghe bambolesche di Gerry Scotti e Antonella Clerici” e il fatto che nella prima serata non ci siano stati i monologhi.

Ancora Aldo Grasso, sul Festival di Sanremo 2025, che è stato normale “come sa essere la tv del talequalismo con il pubblico dotato di braccialetto elettronico da concerto dei Coldplay”.

Il momento più energico di Sanremo 2025 secondo Aldo Grasso

Secondo il celebre critico Aldo Grasso il “momento più energico” della prima serata del Festival è stato lo show del super ospite Jovanotti, che ha rischiato anche di cadere.

Nella sua critica a Sanremo 2025, l’esperto di tv ha anche scritto: “È come se la scelta di affollare lo schieramento dei cantanti come non mai, sia stata presa anche per limitare lo sforzo sulle parti di spettacolo, da sempre le più difficili da concepire e mantenere a un livello alto, se non c’è Fiorello”.