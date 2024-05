Coppia di anziani truffata per 100mila euro a Roma da un finto maresciallo dei carabinieri e un falso avvocato

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

A Roma una coppia di anziani è stata truffata da un finto maresciallo dei carabinieri e da un falso avvocato per 100mila euro. L’episodio avvenuto giovedì 9 maggio ha visto come vittime un uomo di 80 anni, fatto uscire di casa con una telefonata, e una donna di 84, rimasta sola e derubata di gioielli, orologi e denaro consegnati a uno dei malviventi. Truffatori ancora in fuga.

Si fingono maresciallo e avvocato e truffano coppia di anziani per 100mila euro

Si sono finti un maresciallo dei carabinieri e un avvocato i due truffatori che giovedì 9 maggio hanno derubato due anziani per 100mila euro a Roma, in zona Tuscolana.

“Deve venire subito in piazza dei Tribunali per portarci dei documenti, c’è un atto a suo carico“, avrebbe detto uno dei malviventi al telefono, fingendosi maresciallo con l’uomo, 80 anni, dopo aver chiamato.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Via Tito Quinzio Penno, zona Tuscolana, Roma

L’80enne, preoccupato, avrebbe eseguito quanto richiesto dalla voce all’altro capo del telefono e sarebbe uscito dall’abitazione di via Tito Quinzio Penno, recandosi in tribunale.

Falso avvocato convince 84enne a consegnargli due cassette di sicurezza

La moglie 84enne è quindi rimasta da sola, costituendo perciò la vittima ideale del secondo complice, che si sarebbe presentato alla porta come avvocato.

“Suo marito ha fatto un incidente e rischia l’arresto”, ha sostenuto l’uomo parlando con la signora, chiedendo i soldi che sarebbero serviti a tirare fuori il marito dai presunti guai.

La donna ha quindi deciso di pagare quanto richiesto, consegnando due cassette di sicurezza con dentro 100mila euro tra denaro, orologi e gioielli, con cui il truffatore sarebbe poi scappato.

La truffa scoperta al ritorno del marito

La truffa è stata poi scoperta al ritorno del marito a casa, dopo le 18, quando resisi conto dell’inganno i due hanno contattato le autorità, con gli agenti del commissariato Tuscolano subito intervenuti.

Il truffatore presentatosi come finto avvocato secondo l’anziana avrebbe avuto accento campano, fatto che confermerebbe indagini recenti su malviventi in trasferta da Napoli al servizio della Camorra specializzati in truffe simili.

Dei due truffatori, fuggiti con il malloppo subito dopo la consegna da parte della donna, al momento non c’è traccia.