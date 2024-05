Spopola la truffa della monetina al supermercato che colpisce gli anziani: come funziona e come evitarla

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Nel Nord Italia sempre più anziani sono colpiti al supermercato dalla truffa della monetina, tecnica con cui i ladri distraggono le vittime fingendo che gli siano caduti dei soldi e ne approfittano per rubare borse e oggetti di valore. La Polizia di Cremona ha individuato e indagato i 4 membri di una banda di sudamericani presunti autori di 35 furti attuati con questo stratagemma in Lombardia e nelle regioni vicine, arrestando il presunto boss.

A Cremona 4 sudamericani sono stati indagati dalla polizia come presunti autori di 35 furti con la tecnica della monetina, attuati nella città e in provincia ma anche in tutta la Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna.

I responsabili dei colpi distraevano le vittime (soprattutto anziani e persone sole) nei parcheggi dei supermercati fingendo che gli fossero cadute monete a terra, approfittandone per impadronirsi di borse e beni di valore delle vittime.

L’indagine era iniziata dopo la denuncia presentata da una signora anziana per un furto in un supermercato della città proprio con quella tecnica, con l’immediato avvio delle operazioni da parte della Sezione Antirapina soprattutto analizzando le immagini di videosorveglianza e le tracce digitali degli indagati, tutti con precedenti analoghi.

La truffa della monetina che colpisce gli anziani nei parcheggi al supermercato

La cosiddetta “truffa della monetina” colpisce prevalentemente anziani e persone sole nei parcheggi dei supermercati, e viene attuata mediante la distrazione delle vittime avvalendosi di due o più complici.

I ladri lanciano alcune monetine per terra, facendo credere ai bersagli designati che siano proprio loro ad averle perse e convincendoli a prestarvi attenzione per poi, spesso, chinarsi per raccoglierle.

Lì, in quel momento di distrazione, intervengono i complici del primo malvivente, che rubano borse e oggetti di valore appartenenti alle vittime e fuggono con il resto della banda per poi utilizzare le carte di credito prima che queste vengano bloccate.

Arrestato dopo un inseguimento il 30enne peruviano boss della banda di Cremona

Il boss della banda individuata a Cremona sarebbe un 30enne peruviano, già arrestato nel maggio dello scorso anno in flagranza di reato dopo un inseguimento terminato a Brescia.

La Fiat Tipo era stata individuata nel parcheggio di un supermercato di Manerbio (Brescia), dove tre complici si erano avvicinati a una donna che metteva la spesa in auto e le avevano rubato la borsa con la tecnica della monetina.

Il trio era fuggito verso Brescia con alle calcagna la polizia, che affiancatasi alla banda era anche stata speronata nel tentativo di buttarla fuori strada.

Fermatisi in una strada chiusa, i tre si erano divisi, con l’autista riuscito a fuggire mentre il 30enne peruviano e una donna di 20 anni erano stati fermati con l’accusa di furto aggravato, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nei confronti dell’uomo, con alle spalle numerosi precedenti specifici e in Italia senza fissa dimora, la polizia ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere.

Un anno fa era stata sgominata una simile banda delle monetine a Torino che prendeva di mira donne e anziani nei pressi di supermercati e cimiteri.