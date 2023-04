Presa la Banda delle monetine a Torino: come funzionava la truffa nei parcheggi, nel mirino donne e anziani

Sgominata a Torino la cosiddetta “banda delle monetine”, un gruppo di malviventi dedita a derubare persone, specialmente anziani, nei pressi di luoghi come supermercati e cimiteri. Almeno una ottantina i colpi messi a segno, con un bottino racimolato di circa quattrocentomila euro.

La “banda delle monetine”

Una banda che faceva della distrazione un’arma quasi infallibile. Un gruppo di malviventi che colpiva principalmente anziani, lanciando in terra monetine nei pressi di supermercati o cimiteri per distrarli e poter poi rubare indisturbati borse, portafogli e cellulari.

Così, tra beni materiali rivenduti e carte di credito svuotate in gran fretta, il gruppo criminale è riuscito ad agire indisturbato per almeno un paio d’anni, fino agli arresti odierni.

Fonte foto: ANSA Un fermo immagine di un video condiviso dai carabinieri di Torino, nel quale è possibile vedere la “banda delle monetine” in azione

È stato il Gip di Torino, su richiesta della Procura, a emettere otto ordinanze di custodia cautelare, eseguite nella mattinata di mercoledì 26 aprile dai carabinieri della compagnia di Susa.

Una banda da oltre 80 colpi

Le indagini dei carabinieri di Torino e della Val di Susa hanno avuto inizio nel settembre 2021, permettendo ai militari di raccogliere indizi ed elementi per confermare almeno una ottantina di colpi messi a segna dalla “banda delle monetine”.

Durante le indagini sono inoltre stati eseguiti dieci arresti in flagranza, in aggiunta a tre ordinanze di custodia cautelare, due fermi per ricettazione e a un provvedimento di cattura internazionale emesso in Perù per un sudamericano ricercato per rapina a mano armato e sequestro di 25 persone.

Con l’ordinanza odierna, i carabinieri hanno eseguito otto misure cautelari (due in carcere, una ai domiciliari e cinque con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) nei confronti di altrettanti cittadini originari del Perù.

Il lauto bottino tra beni e contanti

Dalle indagini dei carabinieri sono inoltre emersi elementi utili a risalire a parte della refurtiva della banda, facendo scattare il sequestro di una cifra che si aggira intorno ai 400mila euro.

Nello specifico, si tratterebbe di beni per un valore complessivo di 300mila euro, oltre a 100mila euro in contanti, che i membri della banda, secondo l’accusa, nascondevano in casa di anziani dove lavoravano alcune badanti peruviane, indagate ora per ricettazione.

Per gli otto componenti della banda invece, le accuse a vario titolo sono di furto aggravato, ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di pagamento.