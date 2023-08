Ciclone Circe sull'Italia con temporali e grandine: allerta meteo a Milano e allarme supercelle al Nord

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Pioggia e temporali anche al Sud. Il primo weekend di agosto vivrà un calo delle temperature con l’aria fresca proveniente dal Nord, con rovesci soprattutto nella giornata di sabato 5 agosto. Allerta arancione su Lombardia e Marche, rischio di supercelle. Domenica 6 agosto, invece, l’anticiclone cercherà di espandersi, riportando stabilità ad eccezione dell’arco alpino. Ecco le previsioni degli esperti meteo.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 4 agosto

Nord: marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, più frequenti tra Lombardia, Triveneto e sul basso Piemonte. Temperature in netto calo, massime tra 24 e 29 gradi, superiori in Emilia;

marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, più frequenti tra Lombardia, Triveneto e sul basso Piemonte. Temperature in netto calo, massime tra 24 e 29 gradi, superiori in Emilia; Centro: spiccata variabilità con locali rovesci e temporali, anche forti con rischio grandine, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature in calo, massime tra 27 e 32 gradi;

spiccata variabilità con locali rovesci e temporali, anche forti con rischio grandine, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature in calo, massime tra 27 e 32 gradi; Sud: ancora sole prevalente pur con lento peggioramento dalla sera. Temperature in ulteriore ascesa, massime tra 34 e 39 gradi.

Fonte foto: ANSA Turisti accaldati nel centro storico di Roma

Sabato 5 agosto

Nord: variabilità sul Nordest con occasione per qualche rovescio alternato a schiarite; sole prevalente al Nordovest. Temperature in lieve ripresa, massime tra 26 e 30 gradi;

variabilità sul Nordest con occasione per qualche rovescio alternato a schiarite; sole prevalente al Nordovest. Temperature in lieve ripresa, massime tra 26 e 30 gradi; Centro: ancora variabilità con piogge e rovesci, specie su Appennino e Adriatiche; maggiori aperture dal pomeriggio sulle Tirreniche. Temperature in calo, massime tra 25 e 30 gradi;

ancora variabilità con piogge e rovesci, specie su Appennino e Adriatiche; maggiori aperture dal pomeriggio sulle Tirreniche. Temperature in calo, massime tra 25 e 30 gradi; Sud: instabile con rovesci e temporali anche intensi, specie su Appennino, versante adriatico e basso Tirreno. Temperature in decisa diminuzione, massime tra 26 e 30 gradi.

Domenica 6 agosto

Nord : sole prevalente, salvo nuovi rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure trivenete. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi;

: sole prevalente, salvo nuovi rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure trivenete. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi; Centro: giornata tra sole e nubi sparse, più frequenti nel corso del pomeriggio in Appennino, con anche isolati piovaschi. Temperature stabili o in lieve aumento, massime tra 26 e 30 gradi;

giornata tra sole e nubi sparse, più frequenti nel corso del pomeriggio in Appennino, con anche isolati piovaschi. Temperature stabili o in lieve aumento, massime tra 26 e 30 gradi; Sud: giornata tra sole e nubi con qualche sporadico rovescio tra Cilento e Stretto; maggiori aperture su Ioniche e bassa Sicilia. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 32 gradi.

La città col bollino rosso, arancione e giallo

Venerdì 4 agosto

Venerdì 4 agosto solo una città con bollino rosso, ossia Campobasso (previsti 32 gradi), come indicato dal Ministero della Salute nel suo bollettino.

Bollino arancione a Bari (37 gradi).

Quindi bollino giallo a:

Catania: 38 gradi

38 gradi Messina: 37 gradi

37 gradi Pescara: 37 gradi

37 gradi Reggio Calabria: 37 gradi

37 gradi Palermo: 35 gradi

35 gradi Ancona: 33 gradi

33 gradi Perugia: 32 gradi

Sabato 5 agosto

Per sabato 5 agosto, invece, solo 1 città col bollino giallo.

Campobasso: 30 gradi

Per tutte le altre, invece, bollino verde.

Ciclone Circe, allerta arancione in Lombardia e nelle Marche

Allerta arancione in Lombardia e nelle Marche, gialla su quasi tutto il Nord e il Centro.

Saranno 12 le regioni italiane interessate dal ciclone Circe, il primo di agosto, che di solito è atteso dopo la metà del mese.

Per venerdì 4 agosto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle vie con alberi.

Allarme grandine a Venezia

A Venezia è prevista acqua alta con punta massima di 1 metro alle 13.55 di venerdì 4 agosto: per tre quarti è provocata dalla luna quasi piena e più vicina alla Terra della media e per un quarto dall’azione del vento.

Supercelle

L’allarme non è solo per pioggia e vento, ma anche per la formazione di supercelle temporalesche, che possono dar via a grandinate e fenomeni atmosferici violenti e improvvisi come i downburst.

Le regioni maggiormente a rischio sono:

Lombardia;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Marche.