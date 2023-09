Chirurgo in moto travolto da un'auto a Imola: morto dopo essere stato trascinato per 200 metri sull'asfalto

Travolto da un’auto mentre era in sella alla sua moto e trascinato per circa 200 metri sull’asfalto: è morto così Antonio Vilardi, medico chirurgo di 41 anni specializzato in ortopedia.

L’automobilista arrestato per omicidio stradale

L’incidente si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 settembre, a Imola (nelle stesse ore si è consumato un altro incidente mortale in Sardegna).

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, come riferisce il quotidiano La Repubblica, hanno arrestato un 24enne imolese per omicidio stradale.

Il giovane è stato fermato intorno alle ore 3.20 del 16 settembre 2023, quando i militari dell’Arma della Centrale Operativa di Imola sono stati informati che all’altezza dell’incrocio tra viale Francesco d’Agostino e via Salvo D’acquisto si era consumato un incidente stradale grave e cruento.

La drammatica dinamica dell’incidente

Antonio Vilardi, mentre era in sella a una Ducati Monster, è morto a causa delle ferite provocate dall’automobilista 24enne alla guida di una Mazda CX-30.

Da quanto emerso, il giovane ha tamponato violentemente il medico, travolgendolo.

Il chirurgo è quindi finito sotto la macchina ed è stato trascinato per oltre 200 metri di distanza dal punto d’impatto.

L’intervento dei sanitari del 118

I sanitari del 118 giunti sul posto dell’incidente hanno subito prestato soccorso al centauro, provando a rianimarlo per circa un’ora. Alla fine, però, non hanno potuto fare altre che constatarne il decesso.

Vilardi, nato a Cosenza, era residente a Imola.

Il 24enne positivo all’alcol test con un valore di 1,21 g/l

I carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce del 24enne, individuandolo.

Il giovane, sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,21 g/l.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il ragazzo arrestato dai Carabinieri, è stato trattenuto in attesa del suo trasferimento in carcere.