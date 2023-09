Incidente ad Alatri in diretta Facebook, conducente Audi positivo all'alcoltest: aveva bevuto prima di guidare

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’uomo al volante dell’Audi che ha provocato l’incidente frontale con una Nissan ad Alatri, in provincia di Frosinone, mentre era in diretta social è risultato positivo all’alcoltest. I risultati dell’esame sono arrivati all’indomani del violento sinistro in cui una donna e i suoi due figli sono rimasti feriti.

Positivo all’alcoltest

Dopo essere stato fermato per il grave incidente provocato lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone, il 29enne marocchino è stato sottoposto ad alcoltest per cercare di capire se si fosse messo alla guida sotto effetto di sostanze che potessero averlo alterato.

E il risultato è stato positivo, con l’operaio che è effettivamente si trovava alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche. Un dettaglio che rende ancor più problematica la posizione dell’uomo, la cui corsa a oltre 160 km/h e la sbandata della sua Audi ha provocato il ferimento di una donna e dei suoi due figli.

Ora il 29enne rischia grosso dopo essere stato già denunciato per lesioni stradali aggravate e guida pericolosa.

Chiesto l’esame anti droga

Ma potrebbe non essere finita qui, perché ulteriori esami sono stati richiesti per cercare di capire di più su quanto successo domenica 10 settembre lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri.

Non è infatti escluso che il 29enne possa essersi messo alla guida anche sotto effetto di stupefacenti. Per questo motivo la Procura ha chiesto ulteriori esami che potrebbero ulteriormente aggravare la posizione dell’uomo.

Altri video sul cellulare

E intanto i carabinieri della compagnia di Alatri hanno sequestrato il cellulare del 29enne dalla cui analisi è emerso un quadro choc. La corsa di domenica 10 settembre, infatti, non era l’unica che era stata ripresa dall’uomo e non è stata l’unica a velocità folli nei centri abitati.

Decine le dirette social trovate sul profilo del conducente dell’Audi, diversi i video in cui il 29enne percorre una superstrada viaggiando a 160 all’ora, sicuramente ben oltre il limite di velocità. Al vaglio anche la pista di un suo collegamento con altri utenti del web che pubblicano bravate al volante in giro per l’Italia.