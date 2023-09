Si schianta contro un'altra auto in diretta social ad Alatri: feriti mamma e due bambini, grave una bimba

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Guida a tutta velocità, invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto, il tutto mentre era in diretta social. È quanto avvenuto ad Alatri, vicino Frosinone. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: una mamma e i suoi due figli. Grave, ma non in pericolo di vita, la più piccola, una bimba.

Scontro frontale ad Alatri

L’incidente si è verificato poco dopo le 14 di oggi, domenica 10 settembre 2023, sulla provinciale Santa Cecilia ad Alatri (cittadina nota per l’omicidio di Thomas Bricca), in provincia di Frosinone.

Secondo quanto riporta Ansa, il conducente di un’Audi era in diretta su Facebook mentre guidava: ha perso il controllo della vettura ed ha invaso la corsia opposta, andando a centrare una Nissan.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente ad Alatri, in provincia di Frosinone

Feriti mamma e due bambini

Ad avere la peggio nello scontro frontale sono state le tre persone che viaggiavano a bordo della Nissan, rimaste ferite: una madre e i suoi due figli piccoli.

Grave la più piccola, una bimba di cinque anni: per estrarla dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La bambina è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, non è in pericolo di vita.

Ferite meno gravi invece per la mamma e il fratello, portati all’ospedale di Alatri. Solo qualche contusione e graffio per il conducente dell’altra auto, un giovane maghrebino.

L’incidente in diretta social

L’incidente, sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Alatri, è stato ripreso in diretta dal giovane alla guida dell’Audi.

L’automobilista era in diretta video su Facebook mentre guidava. Quelle immagini, acquisite dagli inquirenti, saranno fondamentali per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità del giovane.

Nel video si vede l’Audi viaggiare a velocità sostenuta ed effettuare un paio di sorpassi. Poi si arriva ad una curva, la vettura la prende larga, troppo larga, e finisce nella corsia opposta, proprio mentre stava arrivando la Nissan con a bordo la donna e i due figli.

Quindi l’impatto frontale, con lo schermo che viene coperto dagli airbag esplosi.