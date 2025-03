Novara, rompe il naso alla moglie davanti ai tre figli: arrestato 27enne, le violenze andavano avanti da mesi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di origine nigeriana è stato arrestato a Novara per maltrattamenti in famiglia nella mattinata di mercoledì 5 marzo. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto in seguito a una segnalazione del 118 per un caso di violenza domestica.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Volante è stata inviata in Via Monte San Gabriele, dove i sanitari erano già impegnati a soccorrere una donna con una grave emorragia dal setto nasale. La vittima, una donna nigeriana del ’95, è stata trovata in lacrime, mentre il marito, anch’egli nigeriano del ’98, era in evidente stato di agitazione.

Presenza dei figli

Nell’appartamento erano presenti anche i tre figli minori della coppia, visibilmente scossi per aver assistito alla violenta aggressione subita dalla madre. Gli agenti hanno quindi accompagnato l’uomo in Questura per ulteriori accertamenti sulla dinamica dei fatti.

Indagini e arresto

Dalle indagini condotte presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove la donna è stata portata per ricevere cure mediche, è emerso che non si trattava di un episodio isolato. La vittima ha riferito di essere stata già oggetto di minacce e aggressioni in passato, oltre a subire un’opprimente gelosia da parte del marito, che controllava assiduamente il suo cellulare.

Conclusioni

Sulla base delle dichiarazioni della vittima e degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 45 giorni.

Fonte foto: IPA