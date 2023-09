Incidente tra un'auto e una moto a Varcaturo: morta ragazza 15enne, nessuno dei conducenti aveva la patente

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente mortale in provincia di Napoli. Un moto si è scontrata contro un’auto e una ragazza di 15 anni è morta nello schianto. Nessuno dei due conducenti aveva la patente e l’auto coinvolta era sotto sequestro.

La dinamica dell’incidente di Varcaturo

Nella serata di mercoledì 13 settembre si è verificato un brutto incidente a Varcaturo, frazione del comune di Giuliano in Campania,vicino Napoli. Una moto con a bordo un ragazzo e una ragazza si è scontrata contro un’auto impattando frontalmente il mezzo.

I giovani sulla motocicletta sono stati sbalzati dal mezzo nell’impatto e sono terminati sull’asfalto di via Pini Nord. I soccorsi dei sanitari giunti immediatamente sul posto non sono bastati per salvare la giovane passeggera, di soli 15 anni.

Fonte foto: Tuttocittà La frazione di Varcaturo, nel comune di Giuliano in Campania, dove è avvenuto l’incidente

Nessuno dei due conducenti aveva la patente

Insieme ai soccorritori arrivati sul luogo dell’incidente c’era anche una pattuglia dei carabinieri, che come da prassi ha iniziato i rilevamenti del caso partendo dai due guidatori dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Controllando i documenti del ragazzo che guidava la moto dalla quale è stata sbalzata la vittima del sinistro, anche lui di 15 anni, gli agenti si sono accorti che non aveva la patente adatta a condurre il mezzo.

La situazione non è migliorata quando i controlli sono passati al conducente dell’auto. Si tratta infatti di un uomo di 40 anni, anche lui senza patente. La macchina coinvolta nell’incidente inoltre era già stata posta sotto sequestro da parte delle autorità.

La denuncia dei carabinieri

Le forze dell’ordine arrivate sul luogo dell’incidente di Varcaturo non hanno potuto che mettere sotto sequestro sia la moto su cui viaggiava la giovane vittima, sia l’auto che già era stata fermata dalle autorità.

Le indagini proseguono per capire la dinamica e le eventuali colpe dell’incidente. A questo scopo il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sulla salma della ragazza di 15 anni rimasta vittima del sinistro.

Entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti, sia il 40enne che era dietro al volante dell’auto, sia il 15enne che guidava la moto, sono stati denunciati dai carabinieri stessi che sono intervenuti.