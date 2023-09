Incidente mortale a Sanluri in Sardegna, si schianta con l'auto contro il guardrail: morto operaio 39enne

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella notte un uomo di 39 anni è morto in un incidente avvenuto tra Sanluri e San Gavino Monreale, in Sardegna. L’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro il guardrail.

Incidente mortale a Sanluri

L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre lungo la strada statale 197 tra Sanluri e San Gavino Monreale, nella provincia del Sud Sardegna.

Come riporta Ansa, nello schianto ha perso la vita un uomo di 39 anni, Loris Bandini, operaio residente a San Gavino Monreale.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente tra San Gavino Monreale e Sanluri

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, verso le 4 del mattino il 39enne stava viaggiando in direzione di Sanluri alla guida della sua Opel Corsa quando avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da chiarire, forse un colpo di sonno.

L’auto ha invaso la corsia opposta ed è andata a schiantarsi contro il guardrail a lato della carreggiata. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di San Gavino e i carabinieri di Sanluri con i colleghi di Samassi e Guasila.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare, sarebbe morto sul colpo: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La viabilità sulla statale è stata parzialmente interrotta per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.