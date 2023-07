Caro prezzi carburante dalla benzina al diesel: quanto costa fare il pieno e perché aumentano d'estate

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Gli italiani preparano le valigie per le vacanze estive e con un tempismo perfetto il prezzo di benzina e diesel aumenta. Sono diversi i motivi che spingono in su i prezzi alla pompa.

Quanto costa la benzina oggi in Italia

Come è noto, usufruire del self service permette di risparmiare qualche decimale al litro.

Di seguito i prezzi dei carburanti al litro osservati al self nella giornata di giovedì 13 luglio:

benzina – 1,860 euro (1,856 nella rilevazione precedente);

– 1,860 euro (1,856 nella rilevazione precedente); diesel – 1,704 euro (prima 1,699).

Di seguito le rilevazione in merito al prezzo medio al litro relativamente al servito (escluse le pompe no logo):

benzina – 1,996 euro (prima 1,992);

– 1,996 euro (prima 1,992); diesel – 1,845 euro (prima 1,840);

– 1,845 euro (prima 1,840); Gpl – tra 0,716 e 0,737 euro/litro;

– tra 0,716 e 0,737 euro/litro; metano auto – tra 1,422 e 1,495.

Questi i prezzi elaborati dal Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Perché la benzina sta aumentando

Il prezzo dei carburanti va su. Si tratta dell’ulteriore aumento, dopo la tregua di aprile.

Alla base degli aumenti dei carburanti c’è la legge di mercato: cittadini e turisti consumano più benzina perché si spostano verso le destinazioni delle loro vacanze e i prezzi, di conseguenza, aumentano.

Stando così le cose si prevede che possano passare diverse settimane prima di assistere a una flessione dei prezzi.

Occorrerà, in sintesi attendere gli ultimi controesodi di fine estate.

Ma non solo: a pesare sul caro benzina ci sono anche le incertezze del mercato dovute alla guerra in Ucraina che si protrae ormai da quasi un anno e cinque mesi.

Si aggiunga poi la decisione dell’Opec+ di tagliare la produzione di greggio. Salvo cambi di rotta fino al termine dell’anno saranno prodotti 40,46 milioni di barili al giorno.

Dunque da un lato aumenta la domanda, dall’altro cala l’offerta.

Come risparmiare sulla benzina

Non tutti gli automobilisti sanno che esiste un ottimo metodo per mitigare, almeno in parte, gli effetti del caro carburanti.

I cittadini possono comparare i prezzi su un sito messo a disposizione direttamente dal Mimit.

Per utilizzarlo basta visitare il portale Osservaprezzi Carburanti e impostare i parametri di ricerca.

Si verrà dirottati sull’elenco di tutte le pompe di benzina della zona interessata, ordinabili a partire dal prezzo più basso.

Si tratta di un ulteriore passo in direzione di una maggiore trasparenza, dopo l’obbligo per i benzinai di esporre il prezzo medio.