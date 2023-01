Carburanti, firmato il Decreto Trasparenza: benzinai obbligati ad esporre il prezzo medio, cosa rischiano

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Il Decreto Trasparenza, la misura pensata dal Governo Meloni per arginare le possibili speculazioni sul prezzo dei carburanti, è stato firmato dal Presidente Mattarella ed è pronto a finire già oggi – sabato 14 gennaio – in Gazzetta Ufficiale. Previste multe salatissime per i benzinai che non si adegueranno alle nuove norme.

Cosa prevede il Decreto Trasparenza sui carburanti

Dopo aver scongiurato lo sciopero dei benzinai, è pronto ad entrare in vigore già da oggi il Decreto Trasparenza. Giorgia Meloni e il suo Governo hanno lavorato per rendere più chiara la situazione ai consumatori, più che preoccupati dal rincaro dei carburanti.

La misura principale che è stata introdotta e firmata da Mattarella è l’obbligo di esposizione del prezzo medio dei carburanti: i gestori degli impianti dovranno far adottare, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del prossimo decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy, una nuova cartellonistica.

Ogni stazione di servizio dovrà quindi mostrare il prezzo di vendita e anche quello medio calcolato giorno dopo giorno dal Ministero: un modo per rendere chiaro quanto in più si sta pagando rispetto al costo che dovrebbero avere benzina, diesel e gpl.

Previste multe e lo stop delle attività per i benzinai

Coloro che non seguiranno le nuove norme entro il tempo stabilito dal Decreto Trasparenza, andranno incontro a multe salatissime. Stando al testo, i gestori degli impianti di carburante che non comunicheranno il prezzo medio potranno essere puniti con sanzioni da 500 a 6.000 euro.

Non solo: nel Decreto viene specificato anche che alla terza violazione, “può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni”. Sarà la Guardia di Finanza a occuparsi degli accertamenti e il Prefetto a emettere le sanzioni.

Nel testo è saltata una delle possibili misure di cui si era parlato nei giorni scorsi: non c’è traccia infatti di potenziali tetti ai listini per i distributori in autostrada – norma che aveva sollevato dubbi di natura costituzionale e di tutela della concorrenza.

Bonus da 60 e 200 euro: come funzionano

Nel Decreto è contenuta anche una norma che prevede il ritorno del bonus da 60 euro per pagare abbonamenti del trasporto pubblico locale e ferroviario. Sarà destinato a persone in una fascia di reddito inferiore ai 20mila euro: la soglia è stata abbassata rispetto alla versione precedente (era a 35.000 euro).

Per l’intervento, il Governo ha stanziato 100 milioni di euro: il buono sarà nominativo, non cedibile e sarà utilizzabile solo per comprare un abbonamento. Va ad aggiungersi all’altro bonus prorogato da pochi giorni, quello da 200 euro.

Il cosiddetto Bonus benzina sarà ancora un voucher a disposizione dei lavoratori ed è stato esteso a tutto il 2023. L’unico fattore indispensabile per ottenere il bonus è quello di essere un lavoratore dipendente di un’azienda privata. L’erogazione del bonus infatti è a totale discrezione del datore di lavoro, senza vincoli reddituali e senza preventivi accordi contrattuali.