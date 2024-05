Cantante ucraina cade sul palco all'Eurovision 2024, incidente durante le prove per Alyona Alyona

Piccolo incidente per Alyona Alyona, cantante ucraina in gara all’Eurovision 2024. Durante le prove per il suo brano ‘Teresa & Maria’ la cantante è caduta sul palco, ma si è subito rimessa in piedi per continuare l’esibizione. Fortunatamente per lei non ci sono state conseguenze, e durante l’esibizione non si sono verificati altri imprevisti. Il video con la caduta ha fatto il giro dei social e la notizia è stata ripresa dalle principali testate nazionali e internazionali.

Cantante ucraina cade sul palco

Durante le prove a Malmo, la città svedese dove si terrà l’Eurovision Song Contest 2024, la cantante ucraina Alyona Alyona si stava esibendo sulle note del brano ‘Teresa & Maria’ in gara per la kermesse.

Improvvisamente l’artista ha perso l’equilibrio ed è caduta in avanti, ma senza battere il viso. Alyona Alyona è riuscita a fermarsi sulle ginocchia e a proteggersi con le mani per poi rialzarsi e portare a termine l’esibizione.

Fonte foto: IPA La cantante ucraina Alyona Alyona (a destra) è caduta durante le prove per l’Eurovision 2024. L’artista è in gara con il brano ‘Teresa & Maria’ insieme a Jerry Heil

Come riporta ‘Adnkronos’ da fonti ucraine, la caduta non ha avuto alcuna conseguenza. Alyona Alyona, infatti, sui social continua a chiedere ai fan di votare per l’Ucraina in occasione del Festival e si mostra mentre organizza balletti insieme alla collega Jerry Heil, con la quale salirà sul palco della kermesse.

Sui social non mancano i riferimenti al conflitto tra Russia e Ucraina attualmente in corso, con utenti che hanno interpretato la caduta dell’artista come un presagio delle sorti del suo Paese.

Chi è Alyona Alyona

Alyona Alyona è il nome d’arte di Al’ona Olehivna Savranenko. Nata nel 1991 a Kapitanivka, nell’oblast di Kirovohrad, ha conseguito due lauree in pedagogia grazie alle quali ha lavorato come insegnante presso un asilo nido. Sin da giovanissima ha scoperto la sua passione per il rap, e per questo nei primi anni 2000 ha iniziato a scrivere i suoi primi testi.

La notorietà è arrivata nel 2018 con il primo singolo ‘Rybky’ mentre nel 2019 ha pubblicato il primo album ‘Puška‘. In totale ha pubblicato tre dischi: all’LP di debutto, infatti, si sono aggiunti ‘Galas’ (2021) e ‘Lava’ (2021). Il successo continua con la partecipazione al Sziget Festival, la prestigiosa rassegna che si tiene ogni anno a Budapest.

Nel 2021 ha fatto parte della giuria dell’Eurovision Song Contest per l’Ucraina fino al 2024, quando è entrata nella kermesse come concorrente insieme a Jerry Heil con il brano ‘Teresa & Maria’.

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2024 dall’Italia

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 (Esc 2024) andrà in scena martedì 7 maggio; si continuerà giovedì 9 maggio con la seconda semifinale e si terminerà sabato 11 maggio con la finalissima. La gara, in tutte le serate, inizierà alle ore 21 e sarà condotta da Petra Mede e Malin Akerman.

Per l’Italia, gli speaker ufficiali saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi. A proposito dell’Italia, la kermesse verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 e sarà possibile seguirla in diretta streaming su RaiPlay, piattaforma ufficiale della Rai disponibile su Play Store, Apple Store e sul portale ufficiale.

L’Italia è rappresentata da Angelina Mango che porterà alla Malmo Arena il brano ‘La Noia‘ con la quale ha vinto il Festival di Sanremo 2024.