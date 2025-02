Tony Effe rianima Sanremo 2025 con il caso della collana: Sangiovanni l'aveva portata sul palco l'anno scorso

Si gonfia il caso della collana di Tony Effe. Il trapper romano ha concluso la sua seconda esibizione a Sanremo 2025 arrabbiatissimo con la Rai che poco prima di salire sul palco gli ha fatto togliere il gioiello d’oro indossato al collo. L’azienda ha spiegato che il divieto è dovuto a motivi di riconoscibilità, ma la stessa collana era stata portata all’Ariston lo scorso anno da un altro cantante: Sangiovanni.

Le parole di Tony Effe

Dopo aver cantato la sua Damme ‘na mano sul palco nella terza serata del Festival di giovedì 13 febbraio, Tony Effe ha subito denunciato l’episodio ai microfoni di Radio Rai 2, dicendo di essere “inc***** nero“.

“Non puoi levare le collane a Tony, è come togliere l’abbronzatura a Carlo”, ha aggiunto riferendosi al direttore artistico. All’uscita dall’albergo mattina dopo, il trapper ha affermato di essere un po’ meno arrabbiato, ma di sicuro la scoperta del precedente gli farà ancora meno piacere.

Fonte foto: ANSA Tony Effe durante l’esibizione a Sanremo

Lo stesso Tony Effe, in conferenza stampa, ha poi dichiarato:

"Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fato arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono teso di mio… perché a me la tolgono e a un altro artista salito prima di me no?. Me la sono presa un po' per questo. La legge deve essere uguale per tutti. Anche perché per noi rapper l'outfit è importante, c'è tanta gente che ci lavora", sottolinea.

Le regole di Sanremo 2025

Per scongiurare un nuovo caso di pubblicità occulta come quello delle scarpe di John Travolta a Sanremo 2024, con relativa multa dell’Agcom da 206.580 euro, per la 75esima edizione del Festival la Rai ha fissato regole ancora più stringenti su marchi, loghi e prodotti portati sul palco dell’Ariston dagli artisti.

A dare una spiegazione sul divieto della collana di Tony Effe è stato in conferenza stampa il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea: “C’è un regolamento. L’artista non può associare il suo nome a marchi e loghi. Perché alcuni sì o altri no? Quello dipende dalla riconoscibilità di un marchio, da quanto sia riconoscibile. È una linea che proviamo a seguire ed è a discrezionalità del funzionario che controlla l’artista prima ma anche di una serie di dirigenti Rai, l’obiettivo è provare a evitare il più possibile l’oggetto riconoscibile”.

Sangiovanni con la collana di Tony Effe

A poche ore di distanza è però emerso il precedente di appena un anno prima.

La collana al centro del polverone è un gioiello in oro giallo della collezione HardWear di Tiffany&Co. Si tratta di una “catena” a maglie industriali del valore di 71mila euro, ispirata a un iconico bracciale del 1962 della Maison, che Tony Effe ha portato anche fuori dall’Ariston durante tutti i giorni del Festival e che fa parte dell’abbigliamento del trapper insieme ai suoi altri costosissimi gioielli.

Nonostante la mancanza di qualsiasi logo, i funzionari della Rai hanno ritenuto che la collana potesse essere associata all’immagine dell’artista e per questo riconoscibile.

La stessa collana era stata portata sul palco dell’Ariston dal cantautore vicentino Sangiovanni, nel corso del Festival di Sanremo 2024. Una circostanza destinata ad aggiungere un ulteriore elemento alla polemica.