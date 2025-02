Duran Duran a Sanremo con Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin con Simon Le Bon all'Ariston

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A Sanremo 2025, tra gli ospiti internazionali più attesi, ci sono i Duran Duran, la leggendaria band britannica che ha segnato la storia della musica pop. Ma l’attenzione non è solo su di loro: a esibirsi sul palco dell’Ariston con Simon Le Bon e soci ci sarà Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Un incontro tra generazioni che celebra il rock e il pop, con un tributo alla musica che unisce passato e presente.

I Duran Duran a Sanremo 2025

I Duran Duran, band simbolo degli anni ’80, tornano in Italia per un’esibizione speciale sul palco dell’Ariston. Come riportato da Ansa, saranno tra gli ospiti di spicco della 75ª edizione del Festival di Sanremo, confermando ancora una volta il legame con il pubblico italiano.

Simon Le Bon, John Taylor, Roger Taylor e Nick Rhodes porteranno la loro energia iconica giovedì 13 febbraio, e lo faranno con un’ospite d’eccezione: Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che suonerà con loro.

Un riconoscimento importante per la giovane musicista romana, che con la sua band ha conquistato il mondo.

Sul palco anche Victoria De Angelis

Victoria De Angelis non è nuova al palco dell’Ariston: nel 2021 vinse Sanremo con i Maneskin grazie a Zitti e buoni, un trionfo che ha poi portato la band alla vittoria dell’Eurovision Song Contest. Oggi, però, torna all’Ariston da solista, a dimostrazione di come la sua carriera stia prendendo una direzione sempre più internazionale.

Dopo il primo tour mondiale con i Maneskin, Victoria ha iniziato un percorso come dj solista e ha collaborato con artisti internazionali. Tra questi, nel 2023 ha inciso una cover di Psycho Killer dei Talking Heads con i Duran Duran, esperienza che l’ha portata fino a Sanremo 2025.

John Taylor, bassista della band britannica, ha definito Victoria “la bassista più importante in circolazione”, confermandone il talento e la versatilità.

Il futuro dei Maneskin

La presenza di Victoria De Angelis a Sanremo senza gli altri membri della band alimenta le speculazioni sul futuro dei Maneskin. Dopo la partecipazione separata di Damiano David in un’altra serata del Festival, l’assenza di Ethan Torchio e Thomas Raggi solleva domande sul destino del gruppo.

Simon Le Bon, grande fan della band romana, ha dichiarato: “Spero che i Maneskin continuino insieme il loro percorso artistico. L’Italia deve essere orgogliosa di loro”. Tuttavia, le recenti esperienze soliste dei membri del gruppo potrebbero indicare un cambiamento in atto.

Resta da vedere se l’esibizione di Victoria con i Duran Duran sarà solo una parentesi o un segnale di una nuova direzione artistica.