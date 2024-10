Damiano David senza Maneskin a Che tempo che fa: "È un Erasmus, restiamo amici". Le parole su Dove Cameron

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Damiano David ha fatto il suo debutto senza i Maneskin a “Che Tempo che Fa” sul Nove, raccontando a Fabio Fazio del percorso da solista e parlando anche della relazione con la nuova fidanzata Dove Cameron. Dopo aver eseguito il brano “Silverlines“, nell’intervista ha dato rassicurazioni sul presunto addio alla band, parlando di una fase “Erasmus” che non intaccherà il loro rapporto.

Damiano David da solista: cosa ha detto sui Maneskin

Nel celebre salotto televisivo di Fabio Fazio, il talentuoso vocalist romano ha svelato la sua nuova veste artistica. Damiano David, frontman dei Maneskin, ha ammaliato il pubblico con l’esecuzione live di “Silverlines”, il suo primo esperimento musicale in solitaria.

Durante la chiacchierata a “Che tempo che fa”, l’artista ha svelato le ragioni intime che lo hanno guidato verso questa svolta personale. “Dopo tanti anni avevo bisogno di esprimere un lato diverso di me, un lato che avevo tenuto nascosto anche a me stesso” ha confidato a Fazio.

Fonte foto: ANSA

Damiano David dei Maneskin con la fidanzata Dove Cameron

“Tutto ok, siamo amici come prima” ha risposto però sul rapporto con i Maneskin. “È un Erasmus, più che una pausa” ha aggiunto.

L’amore con la nuova fidanzata Dove Cameron

“Ho capito che l’amore è un punto di partenza non un punto di arrivo. Sono estremamente felice” ha confessato Damiano David parlando della relazione con Dove Cameron.

La coppia al momento è distante, ma in progetto c’è di condividere presto una casa. “Lei è a Los Angeles io a Roma” ha spiegato “ma stiamo pensando di andare a vivere insieme”.

Dove Cameron, il cui vero nome è Chloe Celeste Hosterman, è un’attrice e cantante americana. Classe 1996, è nota per i suoi ruoli in produzioni Disney e per il successo musicale su TikTok. Si identifica come queer.

L’incontro con Damiano David risale al 2023: in seguito la loro relazione è diventata pubblica, con apparizioni sui social e red carpet.

Il nuovo disco da solista di Damiano David

Il disco da solista è in gestazione: nulla si sa riguardo il titolo, né la data del suo debutto sul mercato. Tuttavia, la Grande Mela dovrebbe essere il palcoscenico scelto per svelare al mondo il nuovo progetto.

Fra i tanti incontri effettuati durante l’incredibile escalation dei Maneskin, Damiano David ha poi citato uno su tutti, la leggenda Mick Jagger. “È stata una bellissima esperienza, mi ha anche ringraziato sul palco” ha ricordato.

”Mamma ce l’ho fatta, sono qua seduto con Fabio Fazio. Per mia mamma questo è il traguardo” ha poi scherzato il cantante.