Cane morto nell'incendio in un appartamento a Milano: la padrona intossicata, sei ore per spegnere le fiamme

Violento incendio a Milano. Un’abitazione al primo piano di una palazzina è andata a fuoco nella notte di venerdì 23 giugno. La proprietaria dell’appartamento è rimasta intossicata dal fumo, mentre il cane della donna è morto nel rogo.

L’incendio nella notte

L’incendio è divampato nel mezzo della notte, intorno alle 3.15 di venerdì 23 giugno, in un appartamento in via Uruguay a Milano, appena fuori dal centro.

A rimanere avvolta dalle fiamme è stata un’abitazione posta primo dei quattro piani di una palazzina.

Poco dopo che le fiamme avevano iniziato ad avvolgere l’appartamento, l’intero edificio è stato evacuato per precauzione. In tutto, è occupato da 8 condomini.

Rimangono però ignote, per il momento, le cause che hanno innescato l’incendio.

I soccorsi dei vigili

L’intervento dei vigili del fuoco è durato in tutto 6 ore e nelle prime ore della mattinata i proprietari degli altri appartamenti hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni.

La proprietaria dell’appartamento al primo piano, distrutta dalle fiamme, è stata assistita dai sanitari del 118 e poi trasportata all’ospedale milanese San Carlo in codice verde per una leggera intossicazione dovuta al fumo generato dall’incendio.

Il cane della donna, invece, è morto nel rogo all’interno dell’abitazione.

Sul posto, insieme alle 5 squadre dei vigili del fuoco, è arrivata anche la polizia di stato, per accertare la dinamica dell’incidente.

Altro incendio in appartamento

A inizio giugno, un altro incendio si era verificato in un appartamento di Roma.

In quel caso, l’esito era stato più tragico: le fiamme avevano sorpreso all’alba una coppia di anziani. La donna di 89 anni e con problemi di deambulazione è morta nell’incendio.

Il marito, invece, è riuscito a mettersi in salvo ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio.

La tragedia si era consumata a Mostacciano, frazione di Roma. All’interno dell’appartamento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’89enne.