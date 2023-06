Incendio in un appartamento a Mostacciano in provincia di Roma: morta una donna di 89 anni, salvo il marito

Una tragedia si è consumata a Mostacciano, provincia di Roma. Un incendio è divampato in un appartamento di via Sergio Forti all’alba di venerdì 2 giugno e ha colto di sorpresa una coppia di anziani. La donna, 89 anni, è morta per non essere riuscita a scampare alle fiamme per via dei suoi problemi di deambulazione mentre il marito è riuscito a mettersi in salvo. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Spinaceto.

Incendio a Mostacciano, morta una 89enne

Come riporta ‘Roma Today’, la tragedia si è consumata all’alba di venerdì 2 giugno a Mostacciano, frazione di Roma.

Alle 4:22 del mattino un appartamento del civico 47 di via Sergio Forti è stato avvolto dalle fiamme. All’interno viveva una coppia di anziani.

Una donna di 89 anni è morta in un incendio scoppiato nel suo appartamento a Mostacciano, frazione di Roma. Sul caso indaga la polizia

L’incendio è divampato al quinto piano per cause ancora da accertare. La donna, Maria Emma Gennari, non ha fatto in tempo a mettersi in salvo per via dei suoi problemi di deambulazione.

Il marito è riuscito a mettersi in salvo ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio dove in questo momento si trova in osservazione.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia del commissariato di Spinaceto.

All’interno dell’appartamento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’89enne, mentre il marito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Secondo le prime indiscrezioni l’anziano non sarebbe in pericolo di vita.

La salma della donna è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata trasportata presso il policlinico Tor Vergata.

Nel frattempo si attende una relazione da parte dei vigili del fuoco che potrebbe ricostruire le dinamiche dell’incendio, e sulla vicenda sono al lavoro anche gli agenti del commissariato di Spinaceto per ricostruire le dinamiche.

Un’altra tragedia dopo Colli Aniene

Nelle ultime ore la Capitale è stata teatro di due tragedie, entrambe correlate ad incendi.

Nella stessa giornata, infatti, un palazzo in ristrutturazione di Colli Aniene è andato a fuoco e le fiamme hanno cagionato la morte di un uomo.

La vittima, Antonio Amato, aveva 80 anni.