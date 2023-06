Incendio in un palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene a Roma: un morto e diversi feriti, alcuni gravi

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Paura a Roma nella zona di Colli Aniene. Prima un boato e un’esplosione, poi l’incendio e un’alta colonna di fumo nero visibile da lontano. Un palazzo in ristrutturazione è andato in fiamme nel primo pomeriggio alla periferia est della Capitale. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e forze dell’ordine. Un uomo è morto e diverse persone sono rimaste ferite.

Incendio in un palazzo a Colli Aniene

L’incendio è divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 2 giugno, nella zona di Colli Aniene, alla periferia est di Roma. Il rogo è scoppiato in un palazzo in via Edoardo d’Onofrio, all’incrocio con Largo Nino Franchellucci.

Stando alle prime informazioni, ci sarebbe stata un’esplosione, seguita da un vasto incendio: le fiamme hanno coinvolto circa sette piani dell’edificio.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio in un palazzo tra via D’Onofrio e Largo Franchellucci a Roma

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e mezzi, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Dall’edificio in fiamme si è alzata un’alta colonna di fumo nero visibile da buona parte della città.

Il bilancio

Secondo quanto riporta Ansa, c’è una vittima. Si tratta di un uomo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo, sarebbe stato ucciso dal fumo sprigionato dalle fiamme.

Diversi i feriti, almeno sette persone di cui 3 in modo grave, che sono stati portati in ambulanza in vari ospedali della Capiatle. Una decina di persone risultano intossicate.

Evacuate intere famiglie dallo stabile, i vigili del fuoco hanno portato in salvo fuori dal palazzo in fiamme circa una trentina di persone. Molti altri residenti si erano già riversati in strada, terrorizzati.

Cosa è successo

Nel palazzo erano in corso dei lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico. Da quanto emerso, le fiamme si sarebbero sviluppate al secondo piano, per poi estendersi agli altri livelli della palazzina.

Ancora ignote le cause del rogo. I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere e spegnere il rogo.