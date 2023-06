Scoppia un incendio al Tribunale di Roma, evacuata la palazzina B: fiamme divampate nell'archivio

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un incendio è divampato nella cittadella giudiziaria di Roma, dove la palazzina B del tribunale è stata evacuata. I vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che sarebbero nate nei pressi dell’archivio.

L’incendio al tribunale di Roma

Un principio di incendio ha scatenato l’allarme nella cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma. Intorno alle 12:30 di martedì 20 giugno, le fiamme sono divampate nei pressi dell’archivio della Procura, situato nella palazzina B del tribunale, sita in via Varisco.

Sul posto in breve tempo sono accorse tre autobotti dei vigili del fuoco, una volante dei carabinieri e, a livello precauzionale, operatori sanitari con ambulanza al seguito.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Roma nella quale si trova la cittadella giudiziaria, dov’è scoppiato un incendio prontamente domato dai vigili del fuoco

Per precauzione, l’intera struttura è stata evacuata dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco, con il personale amministrativo, gli avvocati, i giudici e gli imputati che hanno tempestivamente abbandonato l’immobile.

Le cause dell’incendio

Al momento non si registrano feriti o intossicati a seguito dell’incendio. Solo tanta paura e confusione tra gli occupanti del tribunale, con alcuni testimoni, come riporta il Corriere, che hanno raccontato di aver sentito un forte odore di plastica bruciata e di aver visto una colonna di fumo nero uscire dalla palazzina B.

Il piccolo rogo potrebbe aver avuto origine da un mozzicone di sigaretta passato dalle grate d’areazione presenti a terra, o forse da un corto circuito. I vigili del fuoco hanno comunque fatto cessare in pochi minuti l’allarme, fermando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area.

L’evacuazione ha comportato anche l’interruzione di diverse udienze e processi che erano in svolgimento. L’allarme è stato dato dal personale dell’ufficio del Consegnatario, adiacente a quello interessato dalle fiamme, e dai dipendenti degli uffici della corte d’Appello.

Le indagini dei vigili del fuoco

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, l’attività investigativa dei vigili del fuoco si sarebbe concentrata su di un sottoscala, al quale si accede da un corridoio laterale delle mura esterne tra via Varisco e via Amato.

Pare che il fuoco, prontamente domato dai pompieri, sia comunque riuscito a raggiungere alcuni fascicoli cartacei e imballaggi, senza però intaccare gli impianti.

Bisognerà ora attendere la conclusione dei rilievi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine presenti per provare a fare luce sulle cause di un incendio che fortunatamente non ha causato ingenti danni, ma che avrebbe potuto seriamente creare problemi.