Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Massimo Giletti è tornato in tv, sulla Rai, con lo speciale “Ustica: una breccia nel muro”. Tra interviste e testimonianze, però, il pubblico sui social non sembra per niente soddisfatto e rimpiange le inchieste di Andrea Purgatori e di Report.

Massimo Giletti, lo speciale su Ustica non convince

Le critiche principali si concentrano sul modo in cui Giletti ha trattato un tema così delicato, definito “poco rispettoso” nei confronti delle vittime e dei loro familiari.

In particolare, ha suscitato indignazione la scelta di dare ampio spazio alle teorie ormai superate, come quella sostenuta dal Generale Leonardo Tricarico, che in studio ha ribadito l’ipotesi della bomba a bordo, già smentita dagli atti.

Secondo gli utenti dei social, di X in particolare, la mancanza di un giornalista esperto come Andrea Purgatori si è fatta sentire.

In molti hanno espresso rammarico per l’occasione mancata, paragonando negativamente lo speciale di Giletti all’inchiesta di Report sull’argomento, ritenuta più approfondita e seria.

La valanga di commenti negativi sui social

Sui social, la delusione per il mancato approfondimento e l’indignazione per la gestione del dibattito si sono tradotte in una valanga di critiche nei confronti di Giletti e del suo programma.

Seguendo l’hashtag #Giletti è possibile leggere moltissimi commenti negativi. Alcuni utenti non hanno usato mezze misure, definendo il programma “una vergogna” e “un insulto alla memoria delle vittime”.

Il ritorno in Rai e l’attesa per il programma sulla strage

Giletti è tornato in Rai martedì sera con lo speciale che prometteva nuove rivelazioni sul caso del DC 9 Itavia precipitato nel 1980.

Nei giorni scorsi il conduttore aveva espresso la sua amarezza per il silenzio di tanti colleghi e amici nel corso del suo ultimo difficile periodo a La7, ma aveva anche ringraziato chi gli è rimasto vicino, come ad esempio Lilli Gruber, Michele Santoro e Francesca Fagnani.