Incendio sull'autostrada A1 a Reggio Emilia, autobus prende fuoco: conducente sorpreso dalle fiamme

Paura sull’autostrada A1, dove un autobus ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, nel tratto di Reggio Emilia sull’Autosole. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, che non ha provocato vittime. Si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni.

A fuoco un autobus sull’autostrada A1 nel tratto di Reggio Emilia

Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 15.30, all’altezza del chilometro 135 in direzione Sud, nel tratto di Reggio Emilia sull’Autostrada del sole. Lo riporta il sito del Resto del Carlino.

Per fortuna a bordo dell’autobus non erano presenti passeggeri, fatta eccezione per il conducente.

L'episodio è avvenuto all'altezza del chilometro 135 in direzione Sud, nel tratto di Reggio Emilia

L’uomo è riuscito a scendere dal veicolo e mettersi in salvo, rimanendo illeso.

Per precauzione sul posto è comunque giunta un’ambulanza insieme a un’automedica.

La dinamica

È ancora da chiarire cosa sia avvenuto. Secondo le primissime ricostruzioni si sarebbe trattato di un incendio accidentale causato probabilmente da un guasto meccanico.

Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia stradale.

L’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco, per sedare le fiamme.

Del bus sarebbe rimasta solo la carcassa.

Si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni a causa delle operazioni di spegnimento del rogo.