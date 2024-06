Frana travolge un uomo di 71 anni in Val d'Aveto, vicino a Piacenza: in corso le operazioni di salvataggio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Smottamento vicino a Piacenza. Una frana ha travolto un uomo di 71 anni che stava camminando lungo la strada che collega le frazioni di Curletti e Cattaragna nel comune di Ferriere in Val d’Aveto, provincia di Piacenza. In corso le operazioni per tentare di salvarlo.

La frana che ha travolto l’uomo di 71 anni

Nel pomeriggio del 27 giugno una grossa frana si è staccata dalla montagna tra Curletti e Cattaragna, due frazioni della Val d’Aveto, in provincia di Piacenza, nel comune di Ferrire.

Rocce e terra hanno travolto la strada che collega le due frazioni, sulla quale stava camminando un uomo di 71 anni che è rimasto sommerso dai detriti. L’anziano è stato travolto e sepolto dalla frana.

Fonte foto: ANSA Il comune di Ferriere, nel cui territorio è caduta la frana

L’uomo, che stava liberando un piccolo corso d’acqua da alcuni rami che lo ostruivano, era in compagnia della compagna, che è rimasta illesa. Pur sotto shock, la donna è riuscita a chiamare i soccorsi.

I soccorsi e le operazioni di recupero

Immediatamente sono partiti gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco per raggiungere la zona della frana e cercare di salvare l’anziano di 71 anni rimasto travolto dalle rocce.

Le operazioni di rimozione dei detriti sono particolarmente complicate a causa della situazione. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Il Giorno, i soccorritori avrebbero poche speranze di ritrovare vivo l’anziano.

Nonostante l’intervento delle squadre specializzate dei vigili del fuoco trasportate sul luogo con un elicottero, non è ancora stato possibile individuare l’uomo sotto la frana.

La vittima veniva dal Bresciano

L’uomo travolto dalla frana in Val d’Aveto non era originario della provincia di Piacenza. Nato a Gorlago, in provincia di Bergamo, abitava a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

Era solito però passare le estati in Val d’Aveto, dove aveva una seconda casa. La zona negli scorsi giorni era stata colpita da violenti temporali.