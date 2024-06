Matteo Salvini attacca l'Ue sulle nomine dei Top Jobs: "Puzza di colpo di Stato, se ne fregano dei cittadini"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

“Puzza di Colpo di Stato”. Così Matteo Salvini definisce gli accordi per le nomine europee, i cosiddetti Top Jobs, che secondo il vicepremier si starebbero svolgendo tra partiti che hanno perso le elezioni.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sull’Ue

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha attaccato i leader dei Paesi dell’Unione europea sulle nomine dei cosiddetti Top Jobs, il presidente del Consiglio, della Commissione e l’Alto Rappresentante per gli Esteri.

“Quello che sta accadendo in queste ore puzza di colpo di Stato. Milioni di europei hanno votato e hanno chiesto di cambiare l’Europa da tutti i punti di vista e invece cosa ripropongono? Le stesse facce” dice Salvini.

Fonte foto: ANSA Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

“Ursula von der Leyen alla Commissione, un socialista al Consiglio europeo, una indicata da Macron per la politica estera. I partiti che hanno perso non possono far nascere una Commissione fregandosene del voto degli italiani, dei francesi, dei tedeschi e degli spagnoli” dice il ministro dei Trasporti.

Chi ha vinto le Elezioni europee

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha però sottolineato che tre europei su quattro non hanno votato i partiti di estrema destra. Nonostante i partiti conservatori e sovranisti siano cresciuti, la loro posizione rimane largamente minoritaria.

I risultati migliori sono stati ottenuti dai partiti del Ppe, di cui fa parte ance Forza Italia, che nel nostro Paese ha ottenuto ottimi risultati, superando la stessa Lega di Salvini.

I socialisti hanno per lo più confermato il risultato del 2019, così come i liberali, mentre i verdi hanno perso diversi seggi. Non facendo parte della maggioranza quindi, i gruppi di cui fanno parte partiti come Lega o Fratelli d’Italia hanno poco potere contrattuale nella decisione sui Top Jobs.

Come funzionano le nomine Ue

Le nomine Ue inoltre vengono decise con procedimenti diversi, a seconda del singolo ruolo. Il presidente del Consiglio europeo viene scelto dalla stessa riunione dei capi di Stato e di governo.

Essendo rinnovato ogni 2 anni e 6 mesi, spesso la sua nomina corrisponde con le elezioni europee, ma non è in nessun modo legata al loro risultato. Per questo ruolo è stato scelto l’ex primo ministro portoghese Antonio Costa.

Le nomina del Presidente della Commissione e dell’Alto Rappresentante degli Esteri sono invece sottoposte all’approvazione del Parlamento europeo e quindi dipendono di fatto dal risultato delle elezioni.