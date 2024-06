Incendio vicino all'università Tor Vergata di Roma, evacuata la facoltà di Lettere: nuovo rogo in pochi giorni

Vasto incendio a Roma ed evacuazione della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Tor Vergata e del relativo parcheggio. Poco dopo le ore 15 di martedì 25 giugno, in un’area tra viale della Sorbona, via Columbia e Via Cambridge, sono divampate le fiamme.

Roma, incendio a Tor Vergata, facoltà di lettere dell’università evacuata

Sul posto i vigili del fuoco, i volontari dei gruppi della protezione civile e la polizia locale di Roma capitale che, con il VI gruppo Torri, hanno provveduto a mettere rapidamente in sicurezza l’area, oltre ad organizzare l’evacuazione delle persone presenti nell’ateneo.

Al momento non risultano feriti. A causa dell’incendio è stata chiusa al traffico via Columbia, nel tratto compreso tra via Cambridge e viale della Sorbona, in entrambi i sensi di marcia.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Rogo a Tor Vergata anche nello scorso weekend

La frazione residenziale romana è stata interessata a un vasto rogo anche nello scorso fine settimana quando hanno preso fuoco delle sterpaglie.

In quel caso la zona interessata fu quella compresa tra la Vela di Calatrava ed il Policlinico Tor Vergata.

Le fiamme hanno iniziato a divampare intorno alle 11.30 di sabato 22 giugn. Su posto si sono precipitate le pattuglie del gruppo VI Torri della Polizia locale della capitale.

Gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura di via Archiginnasio, da via Salamanca, in modo tale da permettere l’intervento dei vigili del fuoco che hanno successivamente provveduto a spegnere l’incendio.

L’incendio a Campagnano

Sempre sabato 22 giugno intorno alle 11:30, la Sala Operativa del comando di Roma ha inviato a Campagnano in strada Monte Lupoli due mezzi con il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento), l’elicottero ed un aereo Canadair, per un vasto incendio di vegetazione.

I soccorritori con il supporto dei moduli della Protezione Civile hanno operato affinché le fiamme non arrivassero a ridosso delle abitazioni. Nessun ferito.