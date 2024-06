Allarme caldo estremo in Puglia: attesi fino a 40 gradi a Bari nel fine settimana

L’ultimo fine settimana di giugno si chiude con una nuova ondata di caldo per la Puglia. Dopo giorni di maltempo, con allerta gialla per dissesto idrogeologico in varie zone della regione, si prevede un ritorno dell’afa asfissiante. Bari risulterà la città più colpita, con temperature che potrebbero toccare i 40 gradi nel fine settimana.

Allarme caldo eccessivo in Puglia: le città più colpite

Una nuova ondata di caldo si prepara a colpire la Puglia proprio in occasione del fine settimana del 29 e 30 giugno, come riportato da Repubblica Bari che cita fonti meteorologiche.

Sabato si prevede un graduale aumento delle temperature in tutta la regione, con picchi di caldo fino a 36 gradi a Taranto, 32 gradi a Bari e 28 gradi a Brindisi, le città più calde.

Fonte foto: ANSA

Domenica, l’escalation termica sarà significativa: Foggia potrebbe raggiungere i 39 gradi, Barletta 38 gradi, mentre Lecce e Taranto si assesteranno sui 37 gradi e Brindisi su 32 gradi. La città maggiormente colpita dall’ondata di calore sarà Bari, dove è prevista una massima di 40 gradi.

Gli ultimi temporali prima del caldo

Queste temperature da bollino rosso arriveranno a seguito dei giorni di maltempo annunciati nella regione. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta gialla fino alle ore 20 di mercoledì 26 giugno.

Il messaggio fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Particolare attenzione è rivolta nelle aree del Gargano e del Tavoliere, a rischio “idrogeologico per temporali”. Giovedì 27 giugno potrebbero esserci ancora residui di nuvole, ma non sono previste precipitazioni.

Allarme caldo anche nel Lazio

Anche il Lazio è stretto nella morsa del caldo. Solo qualche giorno fa un avviso di Google avvertiva i cittadini della regione di un aumento eccessivo delle temperature, sulla base di dati storici e altri relativi a previsioni.

Sempre Google, forniva ai residenti delle zone attenzionate una lista di comportamenti consigliati per salvaguardare la propria salute.

Tra queste, vi era “prendere le dovute precauzioni e tenersi aggiornati sulle ultime previsioni del tempo”. Oppure, “aspettarsi qualche disagio durante le normali attività quotidiane ed essere pronti a interrompere le attività all’aria aperta”.