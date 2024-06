Allarme caldo eccessivo nel Lazio annunciato da Google: cosa significa l'avviso e chi c'è dietro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un avviso di caldo eccessivo che arriva direttamente da Google. L’allarme è arrivato nelle scorse ore a molte persone residenti nel Lazio, questo perché il colosso statunitense, che collabora con alcuni enti meteorologici e di protezione civile sparsi per il mondo, vuole informare la popolazione quando in una determinata zona si registrano temperature considerate estreme e che possono mettere a rischio la salute soprattutto dei soggetti fragili.

Allarme caldo eccessivo nel Lazio: l’avviso arriva da Google

Google comunica ai propri utenti gli allarmi per caldo eccessivo basandosi su dati relativi a previsioni e dati storici.

L’alert, ad esempio, viene spedito se la combinazione di temperatura e umidità è considerata pericolosa per il corpo umano.

In queste ore il Lazio è interessato da una forte ondata di calore

Una notifica arriva anche quando il caldo è superiore al normale per quella località rispetto agli anni precedenti e quando le condizioni di caldo eccessivo durano almeno due giorni consecutivi.

Una targhetta rossa indica le condizioni meteo estreme

Quindi, dati alla mano, Google ha deciso di allertare i cittadini del Lazio in vista dell‘ondata di calore che in effetti si sta verificando in queste ore.

Basta scrivere sul motore di ricerca “ondata di calore Lazio” per veder spuntare una targhetta rossa che segnala “Allerta condizioni meteo estreme“.

In seguito si viene rimandati al sito dell’Aeronautica Militare, in cui è possibile avere informazioni dettagliate circa le previsioni per le prossime ore dei singoli comuni.

I consigli per affrontare le temperature sopra la media

Sempre Google fa la lista dei comportamenti consigliati per non mettere a rischio la propria salute nei giorni in cui la temperatura è superiore alle medie del periodo. Tra queste, “prendere le dovute precauzioni e tenersi aggiornati sulle ultime previsioni del tempo”. Non solo. Anche “aspettarsi qualche disagio durante le normali attività quotidiane ed essere pronti a interrompere le attività all’aria aperta”.