Elisa Segnini e Flaminia Pace si dimettono dopo la seconda parte dell'inchiesta su Gioventù Nazionale di FdI

Elisa Segnini e Flaminia Pace, due esponenti della sezione giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, si sono dimesse dopo la pubblicazione della seconda parte di un’inchiesta di Fanpage.it sull’antisemitismo e il fascismo nell’organizzazione. Pace si è dimessa dal Consiglio nazionale dei giovani, mentre Segnini dal ruolo di capo della segreteria della deputata Lucaselli. “In FdI non può esserci spazio per questo”, aveva commentato il ministro Crosetto.

Elisa Segnini e Flaminia Pace si dimettono dopo l’inchiesta di Fanpage.it su Gioventù Nazionale

Dopo la pubblicazione della seconda parte dell’inchiesta di Fanpage.it “Gioventù Meloniana” sull’antisemitismo in Gioventù Nazionale due dei suoi esponenti, Elisa Segnini e Flaminia Pace, si sono dimesse.

Flaminia Pace si è dimessa dal Consiglio nazionale dei giovani (organo consultivo ufficiale), rimanendo però segretaria di un circolo romano di Gioventù Nazionale, sezione giovanile di Fratelli d’Italia.

Fonte foto: IPA

Un fotogramma della video-inchiesta di Fanpage.it

Elisa Segnini Bocchia si è invece dimessa dal ruolo di capo della segreteria della deputata Ylenia Lucaselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio alla Camera.

La seconda parte dell’inchiesta “Gioventù Meloniana”

La seconda parte dell’inchiesta “Gioventù Meloniana”, presentata nella serata di ieri mercoledì 26 giugno, mostra Pace – già presente nella prima parte – insultare la senatrice ebrea di Fratelli d’Italia Mieli, in passato portavoce della Casa ebraica di Roma.

“La cosa più bella è stata ieri a prenderci per il culo sulle svastiche e le cose…”, afferma nel video Pace, aggiungendo: “E poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli”.

Segnini invece è stata ripresa mentre dice di non aver “mai smesso di essere razzista e fascista“, di aver picchiato delle persone e di volere Ilaria Salis ancora incarcerata “con i topi e i ratti”.

La prima parte

La prima parte dell’inchiesta, che era stata pubblicata due settimane fa, mostrava militanti di Gioventù Nazionale impegnati nel rito del “Presente” oltre che in inni a Mussolini e saluti romani.

Diversi esponenti di FdI hanno condannato quanto mostrato, come Ignazio La Russa e Giovanni Donzelli che hanno definito i comportamenti “inaccettabili”.

“In FdI non può esserci spazio per persone, parole e pensieri come quelli che ho ascoltato. Vanno presi provvedimenti immediati”, ha affermato il ministro e fondatore di FdI Guido Crosetto.

“Giorgia Meloni, che non solo è il presidente del Consiglio ma anche leader di partito, cosa fa? Possibile che riesca a stare in silenzio anche di fronte a questi fatti così gravi?”, ha commentato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.