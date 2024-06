Gioventù Nazionale di Fratelli d'Italia nella bufera dopo il servizio in tv: saluti romani e inni a Mussolini

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Scritte che inneggiano al fascismo, saluti romani e cori su Mussolini. Fratelli d’Italia si ritrova nell’occhio del ciclone dopo un’inchiesta su Gioventù nazionale, il movimento giovanile del partito, in merito alle attività svolte dai suoi militanti. Sotto accusa i “rituali” neri, con diversi esponenti politici di rilievo immortalati a partecipare e avallare le manifestazioni.

L’inchiesta su Gioventù Nazionale (Fratelli d’Italia)

L’inchiesta intitolata “Gioventù Meloniana”, realizzata da Fanpage.it e presentata nel corso della puntata di Piazzapulita (La7) di giovedì 13 giugno, ha visto una giornalista infiltrarsi tra le fila del movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni.

Fondata nel 2014, Gioventù nazionale oggi conta migliaia di tesserati e rivendica di essere il maggiore movimento giovanile di partito in Italia.

Dopo essere entrata in contatto con l’associazione attraverso gli eventi di Nazione futura, il think thank dei conservatori fondato da Francesco Giubilei, l’infiltrata è entrata in contatto con ragazzi impegnati in prima linea e a stretto contatto con importanti dirigenti politici quali il deputato Giovanni Donzelli.

Per settimane la giornalista partecipa alla vita della comunità, sotto la guida della responsabile del circolo.

Le nuove leve, riporta l’inchiesta, ” insultano gli omosessuali e fanno commenti razzisti (‘il nero va bene su tutto, ma non sulla pelle’)”. Nella notte sono anche organizzati appuntamenti per tappezzare la città di manifesti e adesivi estremisti.

Tra i riti più importanti, quello del presente. Per restituire la solennità della memoria fascista, viene spiegato ai militanti che bisogna osservare un comportamento militare.

I concerti, i saluti romani e i riferimenti a Mussolini

A margine dei comizi tenuti durante la festa di Atreju, i giovani di Fratelli d’Italia si organizzano per trovarsi a Colle Oppio, sezione dove si è formata l’attuale classe dirigente del partito membro della coalizione di governo.

Qui la musica della band Aurora, formata da ex militanti di Azione giovani e gruppo di riferimento del rock identitario (la musica di estrema destra), intrattengono i militanti con brani pieni di riferimenti alla sottocultura post-fascista.

Nel corso delle serate non mancano saluti romani e cori che inneggiano a Mussolini.

Le reazioni in studio

Dopo aver mandato in onda l’inchiesta, il conduttore Corrado Formigli ha interpellato gli ospiti presenti in studio.

Tra loro Francesco Giubilei, autore e presidente del movimento Azione Futura:

“Mi rivolgo al direttore Cancellato (il direttore di Fanpage.it, testata che ha realizzato l’inchiesta, ndr): come ci si può guardare allo specchio quando si fanno inchieste del genere, nello stesso momento in cui si mandano messaggini per prendere caffè, e poi ci si infiltra con modalità da spie, più che da giornalisti?”.

Anche il giornalista Italo Bocchino si è scagliato contro il lavoro realizzato dalla testata online: “Non è giornalismo, avete messo la telecamera al buco della serratura”, ha attaccato.

Immediata la replica del direttore Cancellato, a sua volta presente in studio: “È un metodo giornalistico, quello dell’undercover, che ha dignità in tutto il mondo”.