Incidente sulla Provinciale a Mesagne vicino Brindisi: morta una donna, bimba di 7 anni in codice rosso

Nel tardo pomeriggio di oggi giovedì 27 giugno si è verificato un grave incidente sulla Provinciale che collega Mesagne e Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi in Puglia. Il bilancio è di una persona morta, tre rimaste ferite gravi e altre due ferite non gravemente. Tra i casi gravi vi sarebbe una bambina di 7 anni, trasportata in codice rosso in ospedale.

Incidente sulla Provinciale tra Mesagne e Torre Santa Susanna vicino Brindisi

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, sulla strada Provinciale 69 che collega Mesagne e Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi.

L’episodio, che stando a quanto riporta Il Gazzettino di Brindisi, è avvenuto intorno alle 19 e ha coinvolto due auto, una Renault Scenic e una Fiat 500 che si sarebbero scontrate frontalmente, oltre a una terza vettura, una Bmw.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La Provinciale 69, che collega Mesagne e Torre Santa Susanna

Secondo quanto scrive BrindisiReport l’incidente frontale sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso.

Donna morta e 5 feriti tra cui una bimba di 7 anni in codice rosso

Nell’incidente è morta una donna e in 5 sono rimasti feriti. Di questi tre sono gravi, tra cui una bimba di 7 anni trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, che però stando agli ultimi aggiornamenti non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima è Luisa Calò, una 66enne di Erchie, sempre in provincia di Brindisi, che al momento dell’impatto era seduta sul sedile posteriore della Scenic su cui viaggiavano anche la bambina e altre due persone.

Gravemente ferita la donna al volante della vettura, che sarebbe rimasta intrappolata nelle lamiere e estratta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto le autorità per i rilievi

Dopo l’incidente sono accorsi immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e le volanti della polizia, per poter effettuare i rilievi di rito e accertare la dinamica dell’incidente.

Lo scontro, su cui indaga la polizia di Mesagne, si sarebbe verificato alle porte della città pugliese, all’altezza del centro cinofilo Salento Dog.

