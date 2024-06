Mamma e figlio di 3 anni investiti in bicicletta a Brescia: gravissimo il bimbo, in ospedale in codice rosso

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Mamma e figlio di 3 anni sono stati investiti da un’auto nel pomeriggio di oggi giovedì 27 giugno a Brescia mentre andavano in bicicletta. Gravissimo il bimbo, soccorso dai sanitari insieme alla madre con il massimo grado di urgenza, il codice rosso. Il veicolo sarebbe ripartito dopo aver fatto attraversare un pedone sulle strisce pedonali, non accorgendosi dei due. Lunghe code si sono registrate nell’area in seguito alla messa in sicurezza per soccorsi e rilievi.

Investiti a Brescia mamma e figlio di 3 anni in bicicletta

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, a Brescia una mamma e suo figlio di 3 anni sono stati investiti da un’auto mentre stavano andando in bicicletta.

L’episodio, verificatosi intorno alle 17, avrebbe visto il veicolo fermarsi prima delle strisce pedonali per far passare un pedone, per poi ripartire senza accorgersi dei due, riporta QuiBrescia.

Viale Sant’Eufemia a Brescia

Lo scontro sarebbe stato particolarmente violento, con il bimbo e la madre, una donna di 39 anni, sbalzati sull’asfalto dopo l’impatto con l’autovettura.

Gravissimo il bimbo portato in codice rosso in ospedale

Codice rosso attivato dal 112 per i soccorsi del bimbo, gravissimo, e della madre 39enne dopo l’incidente, avvenuto in viale Sant’Eufemia a Brescia.

Sul posto due ambulanze di cui una medicalizzata, che hanno caricato mamma e figlio sulle autolettighe per trasferirli d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia.

Anche la madre sarebbe rimasta ferita nell’urto, ma al momento i quotidiani locali non riportano informazioni aggiornate sulle sue condizioni.

Strada chiusa e traffico bloccato

La strada è stata chiusa dalle autorità intervenute sul posto, le pattuglie di polizia locale e della Guardia di finanza, con il traffico bloccato vista l’ora di punta.

Code registrate quindi in tutta l’area interessata, in seguito alla messa in sicurezza della zona per permettere i soccorsi e i rilievi di rito per accertare la dinamica del’incidente.

