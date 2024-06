Omicidio Thomas Luciani a Pescara, la data dei funerali del 16enne ucciso a coltellate: celebrerà il vescovo

I funerali di Thomas Luciani si terranno a Rosciano (Pescara) e saranno celebrati dal vescovo venerdì 28 giugno alle ore 17. Per la stessa giornata, il sindaco del piccolo comune del Pescarese ha indetto il lutto cittadino. La comunità di Pescara e dintorni è profondamente scossa dal fatto di sangue che si è consumato all’interno del parco Baden Powell, dove il 17enne ha perso la vita sotto le 25 coltellate inferte da due minorenni che lo hanno attirato per farsi saldare un debito da circa 250 euro. I due presunti assassini si trovano presso le carceri minorili di Roma e L’Aquila.

Quando e dove si terranno i funerali di Thomas Luciani

Come riporta ‘Ansa’, i funerali di Thomas Luciani si terranno venerdì 28 giugno alle ore 17 presso la chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine di Rosciano (Pescara), in piazza XXIV maggio.

La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti insieme al parroco don Mario Spadaccini. Per la stessa giornata il sindaco di Rosciano Simone Palozzo ha indetto il lutto cittadino.

Fonte foto: IPA Fiori sul luogo dell’omicidio di Thomas Luciani a Pescara. Venerdì 28 giugno si terranno i funerali del 17enne, nello stesso giorno è stato indetto il lutto cittadino

Dopo la morte del 17enne, i cittadini di Pescara insieme agli amici e ai parenti della vittima si sono riuniti per una veglia di preghiera sul luogo in cui Thomas ha incontrato la morte per mano di due giovanissimi.

Secondo l’autopsia, Thomas Luciani è morto per le gravi conseguenze dei fendenti che lo hanno raggiunto ai polmoni, che gli hanno cagionato uno shock emorragico irreversibile.

Le parole del sindaco di Rosciano

Ascoltato dall’Adnkronos, il sindaco di Rosciano Simone Palozzo ha espresso il suo pensiero di dolore sulla vicenda: “La nostra comunità è sconvolta“.

“Ci prepariamo, con immenso dolore e con. grande commozione, a dare l’ultimo saluto a Christopher, che abbiamo visto crescere”, conclude il primo cittadino.

Il gip: “Un chiaro intento di uccidere”

Giovedì 27 giugno è arrivata la motivazione del gip sul provvedimento di fermo emesso nei confronti dei due 16enni accusati di aver ucciso Thomas Luciani.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, i due indagati avrebbero agito per puro “impulso lesivo, quello di provocare sofferenza e uccidere un essere umano“. L’incontro per saldare il debito sarebbe stato dunque un pretesto, una motivazione “meramente apparente e in realtà inesistente“, celata dall’intento di “cagionare sofferenza e morte”.