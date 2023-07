Cane lasciato nel bagagliaio morto sotto il sole nel Bolognese: dimenticato dalla proprietaria dopo la spesa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Era uscita per fare alcune commissioni, in una giornata di caldo cocente, e aveva lasciato il cane chiuso nell’abitacolo dell’auto. Quando le forze dell’ordine sono intervenute per liberare la bestiola ormai era troppo tardi.

Cane lasciato in auto muore

Il fatto è avvenuto mercoledì 5 luglio a Grizzana Morandi, sull’Appennino bolognese.

È stato un passante a notare la presenza del cagnolino di piccola taglia all’interno del veicolo. Fonte foto: Tuttocittà.it Grizzana Morandi è un comune di quasi 4mila abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna.

L’uomo ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti.

I militari hanno aperto l’auto e liberato la bestiola, che ormai però era allo stremo.

Il cane è spirato poco dopo e la sua carcassa è stata affidata a un veterinario per le opportune procedure.

Sono adesso in corso indagini per verificare eventuali responsabilità della donna.

Lasciare il cane in auto è reato

In estate, nelle giornate più calde, la temperatura dell’abitacolo di un’auto lasciata al sole può facilmente sfiorare i 50 gradi.

Lasciare un cane a soffrire il caldo in auto, anche senza la precisa volontà di nuocere all’animale, può configurare reato.

L’articolo di riferimento è il 727 del codice penale, che sanziona con “arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro” chiunque “abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”.

Punito a norma dello stesso articolo anche “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“.

La Cassazione puntualizza che il reato si compie “anche in assenza della specifica volontà d’infierire sugli animali, essendo sufficiente che (la condotta) sia determinata da condizioni oggettive di incuria o di negligenza, e dunque occasionate da mera colpa”.

Le sentenze di riferimento, citate da Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) sono 36713/2021, 14250/2014 e 175/2008.

Cane lasciato in macchina: chi chiamare

Nella cronaca non sono mancati casi di cani lasciati chiusi in auto per i motivi più disparati.

In caso ci si dovesse imbattere in un animale abbandonato in auto sotto al sole, l’Oipa consiglia di cercare il proprietario del veicolo per fargli presente la situazione.

In caso non fosse possibile, allora è necessario chiamare il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le autorità procederanno a liberare l’animale e a denunciarne il padrone.

Si consiglia anche di trovare testimoni sul posto, di girare video e di far presente le condizioni dell’animale già durante la telefonata.