Cane morto dopo essere stato lanciato dall'auto in corsa a Latina: appello social per trovare il responsabile

Un gesto disumano contro il miglior amico dell’uomo. Un cane è stato lanciato da un’automobile in corsa in provincia di Latina. L’animale, sprovvisto di chip, è morto ed è stato abbandonato sul ciglio della strada.

La ricostruzione

L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 16 giugno ed è stato segnalato dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Latina.

Secondo quanto ricostruito, un uomo, dal finestrino della propria auto in corsa, avrebbe lanciato l’animale sulla SS148 “Pontina”, in direzione Roma. Una violenza terribile e gratuita nei confronti di un animale indifeso, che sta suscitando la rabbia e l’indignazione sui social dopo la diffusione del video da parte dell’Oipa, nel quale viene inquadrato il povero animale senza vita.

La testimonianza

L’ultimo aggiornamento dell’associazione, riferisce l’agenzia Ansa, parla di un ragazzo che avrebbe visto la scena e che “ha riferito che l’auto era di colore grigio con un portapacchi“.

“Se qualcuno ha assistito alla scena ci può contattare. Ci hanno chiamato denunciando di aver visto una macchina lanciarlo velocemente.

Ha poi aggiunto nella sua ricostruzione: “Siamo subito partiti ma non abbiamo fatto in tempo”. L’animale, conferma l’Ansa, ha perso la vita ed è sprovvisto di chip per risalire ai proprietari.

Il video diffuso dall’associazione

Ennesimo episodio di violenza contro gli animali domestici

Secondo la Lav, si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro.

Le punte massime di animali abbandonati, spiega sempre la Lav, si registrano nel periodo estivo (25-30%), quando la partenza per le vacanze pone il problema della presenza di un quattrozampe.

L’episodio ricorda quanto avvenuto il 18 aprile 2023, ad Agrigento, dove un uomo di 79 anni è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di animale dopo aver fatto cadere nel vuoto un cane a Agrigento. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe lanciato l’animale dal balcone del secondo piano, volo fatale al cane che è morto sul colpo.