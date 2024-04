Camion precipitato in Pakistan, 17 morti e 41 feriti: diretti alla festa di Eid al-Fitr, la fine del Ramadan

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragico incidente in Pakistan. Un camion carico di persone in pellegrinaggio per la festa di fine Ramadan, Eid al-Fitr, è precipitato in un burrone. 17 i morti accertati e oltre 40 i feriti.

Incidente in Pakistan durante il pellegrinaggio per Eid al-Fitr

Giovedì 11 aprile nello stato del Belucistan, in Pakistan, quando erano le 17 ora locale, circa le 11 ora italiana, si è verificato un gravissimo incidente stradale che ha causato 17 morti.

Un camion carico di pellegrini diretti al santuario di Shah Noorani Sufi per festeggiare Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan si sarebbe ribaltato finendo in un burrone.

Fonte foto: Ansa Il Belucistan, la regione meridionale del Pakistan dove si è verificato l’incidente che ha portato alla morte di 17 persone

La notizia è stata riportata dalla testata araba Al-Jazeera, che cita fonti locali. Il conducente del mezzo, tra i feriti dell’incidente, è stato preso in custodia dalle autorità locali.

I soccorsi nell’incidente nel giorno della fine del Ramadan

Secondo quanto riportato dalla polizia, il camion ribaltatosi in Pakistan avrebbe avuto un’andatura troppo sostenuta e per questo si sarebbe ribaltato finendo in un burrone.

A dare la prima stima del numero di morti sarebbe stato il vice direttore dell’ospedale di Hub, dove molte delle persone coinvolte sono state ricoverate. Il totale sarebbe di 17 persone decedute.

I feriti invece sarebbero circa 40 e sarebbero stati portati all’ospedale di Karachi per essere medicati. Nonostante si tratti di un incidente molto grave, non è il peggiore successo in Pakistan negli ultimi 12 mesi.

Perché in Pakistan succedono molti gravi incidenti stradali

Il Pakistan ha un grosso problema di morti durante incidenti stradali e ferroviari. Le ragioni sono varie e sarebbero riconducibili sia allo stato delle infrastrutture del Paese che a una scarsa cultura della sicurezza stradale e a regole piuttosto blande.

Ad agosto del 2023 circa 30 persone rimasero uccise e una dozzina ferite gravemente nel deragliamento di un treno avvenuto nella provincia di Sindh, al confine meridionale con l’India.

A gennaio 2023 invece un incidente che ha coinvolto un autobus carico di passeggeri è risultato in 41 morti a causa del fatto che il mezzo trasportava, oltre che a molte persone, anche olio altamente infiammabile che ha causato un vasto incendio.