Caos in Pakistan, crescono le proteste per l'arresto di Imran Khan: scende in campo l'esercito, la situazione

Esplode il caos in Pakistan dove non si placano le proteste per l’arresto dell’ex primo ministro e leader del Pti Imran Khan. Contro i manifestanti, è sceso in campo l’esercito

Disordini nel Paese

Secondo quanto riferito dalla Cnn, i disordini si sono diffusi in diverse grandi città, provocando scene senza precedenti di folle che irrompono nelle proprietà militari e incendiano le case del personale dell’esercito.

L’esercito ha accusato Khan e i suoi sostenitori di aver oltrepassato la “linea rossa”, affermando che le proprietà e le installazioni militari sono state “sistematicamente attaccate” e che “sono stati lanciati slogan anti-militari”.

“Qualsiasi ulteriore attacco all’esercito, comprese tutte le forze dell’ordine, le installazioni e le proprietà militari e statali, avrà serie conseguenze“, hanno affermato i militari in una dichiarazione.

Pakistan sull’orlo della guerra civile

Sin da quando ha ottenuto l’indipendenza nel 1947, il Pakistan ha dovuto lottare contro l’instabilità politica, i cambi di regime e i colpi di stato, oltre alla piaga del terrorismo.

Ora l’arresto dell’ex primo ministro rischia di far precipitare il Paese in una guerra civile. Come riferisce l’agenzia Adnkronos, mentre sale a 9 il numero dei morti negli scontri, l’obiettivo dei militari schierati a Islamabad e nelle province del Punjab, Baluchistan e Khyber Pakhtunkhwa è quello di evitare un’escalation della violenza.

Fonte foto: ANSA Disordini in Pakistan dopo l’arresto dell’ex premier Khan

I manifestanti, infatti, hanno promesso che resteranno in piazza fino a quando Khan non verrà liberato. La polizia ha affermato di aver arrestato sei rappresentanti politici di alto livello del partito di Khan per “incitamento a incendi dolosi e proteste violente“, aggiungendo che altri arresti sono in preparazione.

La polizia ha confermato sui social media che è stato schierato l’esercito, invitando donne e bambini a restare in casa. Le strade della trafficatissima Islamabad sono deserte, e i negozi chiusi.

Perché è stato arrestato Khan

Khan è stato arrestato il 9 maggio 2023 dalle truppe paramilitari in un’operazione che ha visto gli agenti irrompere in un tribunale della capitale Islamabad per trattenerlo con molteplici accuse di corruzione.

È accusato di aver acquisito illegalmente un terreno per costruire un’università ed è stato posto in “carcerazione preventiva” per otto giorni, ha spiegato il suo avvocato alla Cnn.

Khan è stato accusato di aver venduto illegalmente doni inviatigli da leader stranieri. In un video pubblicato sui social, l’ex primo ministro ha affermato di essere “detenuto con accuse false” e spiegando ai suoi sostenitori che “è giunto il momento per tutti che tu venga a lottare per i tuoi diritti”.