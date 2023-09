Esplosione vicino alla moschea di Mastung in Pakistan con 52 morti: bomba durante la processione per Maometto

Un’esplosione vicino alla moschea di Mastung, in Pakistan, ha ferito decine di persone e provocato la morte di altre 50. La bomba esplosa si sospetta essere stata azionata in un attacco suicida contro un raduno religioso. Il ministro dell’Interno Sarfraz Bugti ha definito l’esplosione un “atto atroce” e di natura terroristica. Nessun gruppo ha però ancora rivendicato l’azione.

Nel Pakistan Sud-Occidentale, vicino alla moschea di Mastung, è stata registrata nella giornata una forte esplosione. La comunità era impegnata in una processione religiosa e le strade erano piene quando è stata fatta esplodere la bomba.

Il vice-commissario di Mastung, Atta Ul Munim, ha confermato il bilancio delle vittime e dei feriti: sono almeno 52 i morti e decine le persone rimaste ferite in maniera grave e lieve. I feriti gravi sono stati trasferiti negli ospedali di Quetta, capoluogo della provincia, mentre altri sono ricoverati in un ospedale locale a Mastung.

#Pakistan At least four people were died and more than 50 others were wounded in an explosion near a masjid in #Mastung area of #Balochistan during the main procession of Eid Milad-ul-Nabi. pic.twitter.com/eipuYn4HVW

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) September 29, 2023