Bonus trasporti pubblici 2022, via a settembre: come funziona l'incentivo di 60 euro e chi può richiederlo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Cresce l’attesa per l’arrivo del bonus trasporti, la misura prevista nel decreto aiuti che metta a disposizione un contributo massimo di 60 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali. L’incentivo, come riferito dal Governo, arriverà a settembre e ha l’obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie causato dalla crisi energetica in corso.

Bonus trasporti, a chi è rivolto

Il bonus trasporti, previsto dal decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il cosiddetto decreto Aiuti, è stato istituito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con i ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture per sostenere “studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro”

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha sottolineato che la misura è pensata “per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale”.

Fonte foto: ANSA Passeggeri della metro di Milano

Nello specifico si tratta di un buono, dal valore massimo di 60 euro, che può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed p riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto eseguito entro il 31 dicembre 2022 di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più mensilità.

Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato.

Chi può richiedere il bonus

Il bonus trasporti, secondo quanto riferito dal Ministero, spetta alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. In attesa dell’arrivo ufficiale a settembre, sono comunque state rese note le modalità attraverso le quali poter presentare la domanda.

Per ottenere la richiesta del bonus trasporti bisognerà infatti accedere al portale dedicato (www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) tramite Spid o Cie, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico. Il portale, al momento, non è disponibile e andrà online nelle prossime settimane.