Bonus da 1000 euro per tutti i dipendenti di Poste italiane: quando arriva e qual è il motivo

Poste Italiane sta per elargire un bonus straordinario di 1000 euro a tutti i suoi dipendenti, con il pagamento previsto entro la fine di novembre 2023. Questa iniziativa fa parte del quadro di aumento dei ricavi registrati dalla società nel terzo trimestre del 2023. Una scelta generosa, quella di premiare i lavoratori di Poste Italiane a fronte di una crescita significativa, testimoniata da un plus di ricavi che sfiorai 3 miliardi di euro.

Il bonus da 1000 euro

Poste Italiane ha optato per l’adozione del bonus da 1000 euro come soluzione anti inflazione, una misura ben sostenuta dai numeri confortanti ma che avrà un costo di circa 90 milioni per l’azienda.

Il bonus sarà corrisposto a tutti i dipendenti indistintamente, e dovrebbe essere erogato in automatico entro il mese di novembre 2023.

L’aumento dei ricavi

La crescita di Poste Italiane è descritta da diversi dati molto confortanti. I ricavi annui sono aumentati del 3,6% per un totale di 2,8 miliardi di euro. Rispetto ai primi nove mesi del 2022, questo rappresenta un incremento del 6,8%, arrivando a un totale di 8,9 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2023.

A guidare la crescita, alcuni settori chiave come la gestione dei pacchi, i servizi di pagamento e il margine di interesse.

I dati nel terzo trimestre

L’utile netto del terzo trimestre 2023 si attesta a 382 milioni di euro, evidenziando una diminuzione del 15,9% rispetto al terzo trimestre del 2022. Tuttavia, nel complesso, nei primi nove mesi dell’anno, l’utile netto è cresciuto del 5,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022, raggiungendo 1,5 miliardi di euro.

I ricavi derivanti dai servizi di corrispondenza, gestione dei pacchi e distribuzione nel terzo trimestre 2023 sono aumentati dell’1,9% su base annua, raggiungendo gli 860 milioni di euro. Questo ha contribuito in modo significativo all’aumento dei ricavi complessivi nel corso dei primi nove mesi del 2023, con un incremento del 4,0% rispetto al periodo equivalente del 2022.

Tale crescita è stata favorita dall’aumento dei volumi dei pacchi, dagli adeguamenti delle tariffe e dalla migliore varietà di prodotti nella gestione della corrispondenza.

Calano i servizi finanziari

I ricavi totali dei servizi finanziari si sono attestati a 1,4 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2023, registrando un calo del 3,1% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, su base annua, i ricavi complessivi dei servizi finanziari nel corso dei primi nove mesi del 2023 sono cresciuti del 3,9%, arrivando a 4,5 miliardi di euro. Questa crescita è stata guidata da un robusto margine di interesse (NII).

Volano i servizi assicurativi

Inoltre, i ricavi dei servizi assicurativi hanno raggiunto i 371 milioni di euro nel terzo trimestre del 2023, rappresentando un aumento del 6,5% rispetto al terzo trimestre del 2022.

Nel corso dei primi nove mesi del 2023, i ricavi assicurativi sono arrivati a 1,1 miliardi di euro, nonostante una diminuzione dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Questo è stato possibile grazie a una raccolta netta positiva nel settore assicurativo sulla vita e a un tasso di riscatto inferiore rispetto a quello di mercato, nonostante un contesto economico sfidante.

Inoltre, i ricavi netti del comparto assicurativo danni sono aumentati del 27% nel trimestre, grazie a una crescita dei premi lordi nel settore della protezione e al consolidamento di Net Insurance.

Boom per i servizi di pagamento e mobile

Infine, i ricavi derivanti dai servizi di pagamento e mobile nel terzo trimestre del 2023 hanno raggiunto i 405 milioni di euro, mostrando una crescita straordinaria del 36,6% rispetto al terzo trimestre del 2022.

Nel corso dei primi nove mesi del 2023, questi ricavi sono aumentati del 44,2% su base annua, arrivando a 1,1 miliardi di euro. Questa crescita è stata sostenuta dalla solida performance in tutte le linee di business e ha beneficiato del consolidamento di LIS.